Paris, le 12 février 2020. Patrick Balkany photographié à la sortie de la prison de la Santé, où il était incarcéré depuis cinq mois. — Francois GUILLOT / AFP

Lourdement condamnés en première instance, Patrick et Isabelle Balkany avaient fait appel du jugement pour « fraude fiscale ».

Cibles de lourdes réquisitions du parquet lors du procès en décembre, ils avaient décidé d'abandonner la course à leur réelection à la mairie de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Incarcéré le 13 septembre 2019 à la prison de la Santé, Patrick Balkany a finalement été libéré le 12 février dernier, en raison de son état de santé.

L’histoire avait débuté en 1983… La cour d’appel de Paris a décidé de refermer, ce mercredi matin, le livre des Balkany dirigeant la ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Rejugé pour « fraude fiscale », Patrick Balkany a été condamné à quatre ans de prison dont un an avec sursis. Son épouse, Isabelle, écope, elle, d’une peine de trois ans de prison ferme. En raison de leur âge et de leur état de santé, la cour n’a pas prononcé de mandat de dépôt. C’est donc libres, mais d’un pas très lent et sans dire un mot, que les barons (LR) des Hauts-de-Seine ont quitté le palais de justice, sous une nuée de caméras.

En guise de peine complémentaire et comme cela avait été requis lors de l’audience en décembre, la cour d’appel a prononcé l’exécution provisoire d’une peine de dix ans d’inéligibilité du couple. Cela signifie que Patrick Balkany et Isabelle ne sont plus maire et première adjointe de Levallois et qu’ils ne peuvent pas se présenter sur une liste aux prochaines élections. Même si, officiellement, le préfet des Hauts-de-Seine doit encore prendre acte de cette condamnation.

Pour justifier cette peine, la présidente de la cour d’appel, Sophie Clément, a rappelé les nombreuses fonctions politiques qu’ont occupées les prévenus. « Toute autre sanction serait inadéquate », a-t-elle cinglé.

