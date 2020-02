Dans l'affaire Adama Traoré, la justice refuse d'organiser une reconstitution des faits. — FRANCOIS GUILLOT / AFP

Malgré le réquisitoire du parquet général, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris n’a pas accédé à la demande de la famille Traoré d’organiser une reconstitution.

Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille Traoré, a indiqué qu’une reconstitution serait organisée et financée par les parties civiles.

Dans ce dossier, les expertises médicales se sont succédé sans jamais s’accorder

Les réquisitions du parquet général, en janvier dernier, avaient constitué un espoir pour les proches d’Adama Traoré. Pour la première fois, les magistrats ouvraient la porte à une possible reconstitution de la journée du drame « pour comprendre précisément les circonstances de celle-ci et l’impact de l’asphyxie ». Le 19 juillet 2016, le jeune homme de 24 ans est décédé au sein même de la gendarmerie de Persan dans le Val-d’Oise à la suite d’une interpellation musclée.

Cette demande, portée par l’avocat de la famille, Me Yassine Bouzrou, a finalement été rejetée ce jeudi par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. « Cette décision est incompréhensible d’un point de vue juridique », s’est-il ému auprès de 20 Minutes. Malgré ce revers, Yassine Bouzrou a indiqué qu’une « reconstitution sera organisée et financée par les parties civiles » afin d’être versée au dossier « en vue de la manifestation de la vérité ». En avril 2019 déjà, les deux juges d’instruction en charge de ce dossier particulièrement sensible s’étaient opposés à cette demande.

Une succession d’expertises médicales

Dans ce dossier, deux thèses s’opposent sur les causes de la mort du jeune homme. Les proches d’Adama Traoré dénoncent la technique d’intervention – un plaquage ventral – utilisée ce jour-là par les gendarmes. Particulièrement décriée, cette technique, également utilisée dans l’affaire Cédric Chouviat, aurait entraîné une « asphyxie positionnelle » qui fut fatale à la victime. Les gendarmes, de leur côté, soutiennent qu’Adama Traoré est décédé des suites d’une hyperthermie consécutive à un effort physique intense – il a cherché à échapper à un contrôle – par une forte chaleur. Pour étayer cette thèse, ils s’appuient notamment sur la température de la victime deux heures après son décès, 39,2°.

C’est bien là l’une des difficultés majeures de ce dossier : les expertises médicales se sont succédé sans pour autant s’accorder. En septembre 2018, une expertise de synthèse avait conclu que le pronostic vital du jeune homme était engagé de façon « irréversible » avant même son arrestation et qu’une maladie génétique, la drépanocytose, associée à une pathologie rare, la sarcoïdose, avait entraîné une asphyxie au cours d’un épisode de stress. Un rapport médical réalisé à la demande et aux frais de la famille Traoré avait vivement remis en cause ces conclusions, estimant que sa mort ne pouvait résulter de pathologies antérieures et remettant en avant les conditions de son interpellation. Les résultats d’une nouvelle expertise sont attendus d’ici au début du mois de mai.