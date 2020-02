Redoine Faïd a entamé une grève de la faim dans sa prison du Pas-de-Calais

La prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. (illustration) — Michel Spingler/AP/SIPA

Le braqueur Rédoine Faïd, détenu dans l’une des prisons les plus sécurisées de France, a entamé jeudi une grève de la faim et de la soif pour protester contre ses conditions de détention, a-t-on appris vendredi auprès de ses avocats. Redoine Faïd est incarcéré à l’isolement au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais). Il doit comparaitre à partir de jeudi devant les assises de Saint-Omer (Pas-de-Calais) pour son procès en appel suite au braquage d’un fourgon blindé en 2011.

« Ca fait des mois qu’on alerte sur la situation carcérale qui est la sienne », a déclaré Franck Berton, confirmant que son client a entamé une grève de la faim et de la soif, comme annoncé par l’hebdomadaire L’Obs. « Il subit quatre à cinq fouilles à nu par jour. C’est pas de parloir autrement que derrière un plexiglas et avec un hygiaphone. Il n’a aucun contact physique avec sa famille. Lorsqu’il se déplace dans les couloirs de la prison, il est menotté et il est entouré de quatre à six gardes spéciaux qui ont des tenues anti-émeute, cagoulés. C’est du délire », s’est emporté l’avocat, qui assure la défense de Rédoine Faïd avec Me Yasmina Belmokhtar et Me Hugues Vigier.

Une demande de transfert

Avant l’ouverture de son procès jeudi, ses avocats avaient demandé qu’il soit transféré dans l’établissement pénitentiaire le plus proche du tribunal de Saint-Omer, à Longuenesse. « La loi exige qu’il soit transféré dans l’établissement pénitentiaire du siège de la cour d’assises. Le procureur général nous a écrit que l’administration pénitentiaire refuse d’appliquer la loi pour des raisons de sécurité », a déploré Me Berton. « L’administration pénitentiaire, donc pour moi la chancellerie, ne respecte pas la loi, c’est à désespérer ».

Il a annoncé son intention de « saisir le tribunal administratif d’un excès de pouvoir » contre la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, « dès la semaine prochaine ». Sollicitée, l’administration pénitentiaire n’a pas répondu. Redoine Faïd a déjà été condamné à vingt-cinq ans de réclusion pour son rôle d'« organisateur » d’un braquage raté en 2010 qui avait coûté la vie à une policière municipale.

Il a également été condamné à dix ans de prison en mars 2017 pour son évasion de la prison de Lille-Sequedin (Nord) en avril 2013. Il a fait appel de cette décision. Il doit encore être jugé pour sa spectaculaire évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en juillet 2018.