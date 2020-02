Une enquête pour agression sexuelle ouverte contre un élu régional ex-RN

Pierre-Charles Cherrier était élu RN au conseil régional d'Ile-de-France — Bertrand GUAY / AFP

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour agression sexuelle et harcèlement sexuel après une plainte d’une collaboratrice du Rassemblement national visant un conseiller régional francilien jusqu’alors membre du groupe RN, a-t-on appris ce mardi. « Une enquête a été ouverte du chef de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agression sexuelle par personne abusant de son autorité », a indiqué le parquet de Paris.

Cette enquête a été ouverte après une plainte d’une collaboratrice du groupe RN visant cet élu francilien, Pierre-Charles Cherrier. Vanessa L. faisait des photocopies le 12 décembre quand le conseiller régional Pierre-Charles Cherrier, médecin gynécologue de profession, s’est approché d’elle.

« Une main aux fesses »

Il lui a « mis une main aux fesses de manière insistante en prenant soin de faire rentrer ses doigts dans les parties les plus intimes », a écrit la salariée dans sa plainte consultée par L'Express.

Pierre-Charles Cherrier avait déjà été impliqué dans une autre affaire en juillet 2017. Après une altercation au sein du conseil régional avec une élue FN, Aurélie Cournet, il avait alors fait l’objet d’une procédure disciplinaire au sein du Front national (devenu Rassemblement national en juin 2018). Des cris avaient été entendus et deux agents de la région avaient dû intervenir.

Le trésorier du RN et patron du groupe à la région, Wallerand de Saint Just, a indiqué à l’AFP avoir exclu « début janvier » de son groupe Pierre-Charles Cherrier, après avoir eu connaissance des faits visés par la plainte de Vanessa L.. Pierre-Charles Cherrier n’était déjà « plus adhérent depuis deux ans » du parti, d’après Wallerand de Saint Just. L’enquête a été confiée au commissariat du 7e arrondissement parisien.