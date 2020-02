La salle d'audience principale de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Les jurés ont retenu la thèse de l’assassinat. Réunie depuis lundi pour juger trois hommes impliqués dans la mort d'Erwan Monterrosa, la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine a condamné les deux principaux auteurs à 20 ans de réclusion criminelle. Le troisième accusé, jugé pour avoir aidé à la disparition du corps de la jeune victime, a écopé de trois ans de prison.

Les faits s'étaient déroulés fin 2016 dans un appartement de Saint-Jacques-de-la-Lande, commune limitrophe de Rennes. Kylian Roulleau, 22 ans aujourd’hui et son meilleur ami Luca, mineur au moment des faits, ont été reconnus coupables de l’assassinat d’Erwan, petit dealer qui leur fournissait du cannabis. Le plus jeune a reconnu avoir égorgé la victime. Son corps avait été découvert deux semaines plus tard flottant sur la Vilaine, par un kayakiste. L’autopsie révélera qu’il avait été roué de coups puis égorgé.

Une dette de 2.500 euros

Les motivations de leur acte sont restées floues tout au long du procès, ouvert lundi. La victime avait prêté 2.500 euros à Kylian pour un achat d’herbe de cannabis. Une somme que Luca s’était fait dérober à Toulouse. « Erwan me mettait la pression pour que je le rembourse », a affirmé Kylian, qui a cependant reconnu ne pas avoir subi de menaces.

L’accusé, qui suivait une formation commerciale en alternance avec la victime, avait d’ailleurs de quoi rembourser sa dette, disposant d’un compte d’épargne crédité de 6.000 euros.

Une note « corde, gants, couette » atteste de la préméditation

Une large partie des débats a porté sur la préméditation de leur acte, accrédité par des éléments de l’enquête, comme un achat de sacs-poubelle de 100 litres, dans lesquels la victime a été retrouvée. Ou une note « Corde, gants, couette » rédigée sur le portable de Luca, 24 heures avant les faits. Des objets susceptibles de servir après le crime et dont l’intéressé a eu du mal à expliquer l’usage.

« Ils n’étaient pas capables du machiavélisme dont ils ont été reconnus coupables », a réagi Me Élodie Brault, avocate de Kylian, se disant « déçue » par ce verdict. Me Fabian Lahaie, qui défendait la mère de la victime, a dit sa cliente « soulagée, pas quant à la peine mais sur le fait que la préméditation ait été retenue ».