Les anciens sportifs Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine, décédés dans un crash d'hélicoptère sur le tournage du jeu de TF1 «Dropped», le 9 mars en Argentine. — PHOTOMONTAGE 20 MINUTES/PHOTOS AP/SIPA

Près de cinq ans après le drame, de nouvelles informations viennent d’être révélées dans le cadre de l’enquête sur l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à dix personnes lors du tournage de l’émission Dropped de TF1, en Argentine. Un homme a en effet été mis en examen dans le cadre de cette information judiciaire le 26 février 2019 du chef d’homicide involontaire, précise une source judiciaire à 20 Minutes, confirmant l’information de BFMTV.

En mars 2015, la collision de deux hélicoptères avait causé un émoi considérable alors que se trouvaient parmi les dix victimes trois champions et championnes : Alexis Vastine, médaillé olympique de boxe, Camille Muffat, championne olympique de natation, et Florence Arthaud, navigatrice. Les trois étaient des concurrents et concurrentes de l’émission de télé réalité de TF1, Dropped, qui ne verra jamais le jour.

Déjà des condamnations

Le mis en examen est Peter Hoberg, un Suédois de 50 ans, le sous-traitant engagé par la production de l’émission, Adventure Line Productions, censé assurer la sécurité du tournage. Il lui est reproché de ne pas avoir vérifié les compétences des pilotes d’hélico. Il nie toute responsabilité : « Je pense que dans cet accident, on essaye de trouver un coupable. Donc, c’est simple de pointer le doigt sur moi. Je pense que cela se fait sur de fausses bases », a-t-il dit lors de son audition, d’après BFMTV.

La boîte de production a déjà été condamnée deux fois par le tribunal des affaires sociales des Hauts-de-Seine et de Lyon à verser des dommages et intérêts à certaines familles de victimes. Mais elles sont nombreuses à aussi réclamer la mise en examen d’Adventure Line Productions, d’après nos consœurs.