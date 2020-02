Des patins à glace (Illustration) — Pixabay

Marc Mandina a été condamné aux Etats-Unis pour avoir filmé une adolescente de 12 ans sous la douche. Il a été inscrit sur le fichier des délinquants sexuels et banni à vie par la fédération américaine des sports sur glace.

Sous le pseudo Marco Vega, l’Américain a entraîné bénévolement des mineurs dans le club mulhousien de l’Association sportive de patinage artistique.

Le parquet de Mulhouse a ouvert une enquête préliminaire après avoir reçu un signalement à son sujet. L’enquête est en cours.

En Alsace, l’Association sportive de patinage artistique (ASPA) de Mulhouse (Haut-Rhin), a accueilli un entraîneur bénévole sans connaître son passé criminel. Son nom a été cité par Didier Gailhaguet, le président de la Fédération des sports de glace, au cours de sa conférence de presse mercredi, suite aux révélations de viols de l’ancienne patineuse Sarah Abitbol.

Il s’agit de Marc Mandina, un ex-patineur de haut niveau qui a fait carrière dans les années 1990 avant de devenir coach aux Etats-Unis, à San Diego. Sa carrière a été stoppée en 2011 après des poursuites engagées pour détention d’images pédopornographiques. Il avait filmé en cachette une adolescente de 12 ans, alors qu’elle prenait sa douche. L’homme est reconnu coupable devant un tribunal, écope de trois ans de contrôle judiciaire et est inscrit sur le fichier des délinquants sexuels. La fédération américaine des sports de glace décide de le bannir à vie.

En contact avec les jeunes

En janvier 2019, l’homme refait surface à Mulhouse, quand le club embauche une nouvelle coach. Cette jeune femme leur présente son compagnon, qui se fait appeler Marco Vega. Le patinage est un petit monde et rapidement, ce dernier se fait une place au sein du club et se retrouve en contact avec les jeunes.

« Il venait fréquemment à la patinoire, raconte à 20 Minutes Sultane Messala, la présidente du club mulhousien. Il entraînait les jeunes pour les chorégraphies et une fois pour un ballet. Mais on ne savait rien de son passé. » Il faut attendre le mois de juin pour que sa véritable identité soit dévoilée par un mail anonyme envoyé aux dirigeants du club, aux parents des jeunes patineurs et à des élus de la ville de Mulhouse.

Une vingtaine de familles font alors le choix de retirer leurs enfants de l’ASPA pour les inscrire à Colmar au CEPARC, un autre club de patinage artistique. C’est Marie Diamoneka-Lebeault, membre du comité directeur du CEPARC et avocate au barreau de Strasbourg qui donne l’alerte en adressant un signalement au parquet de Mulhouse, l’été dernier. « Je l’ai fait pour libérer la parole et pour protéger les jeunes patineurs, explique-t-elle à 20 Minutes. Des faits graves m’ont été rapportés. Et il y a toujours un tabou dans les fédérations autour de ces cas ».

L’ex-patineuse, désormais officier d’arbitrage, juge de patinage artistique et membre du comité de la Ligue Grand Est des sports de glace en parallèle de son métier d’avocate, invite les parents à saisir systématique la justice en cas de soupçons.

Une enquête ouverte par le parquet

« Une enquête préliminaire a été ouverte le 3 juillet 2019 suite à ce signalement », indique à 20 Minutes la procureure de la République de Mulhouse Edwige Roux-Morizot. Marie Diamoneka-Lebeault a été auditionnée au commissariat de Strasbourg, où elle réside. « L’enquête est en cours au commissariat de Mulhouse », précise la magistrate. En revanche, aucune plainte pour abus sexuel n’a été déposée à ce stade.

Cette affaire ébranle profondément l’ASPA, déchirée par un conflit interne depuis ces révélations. La présidente du club mulhousien Sultane Messala a été écartée de ses fonctions au cours d’une assemblée générale dont elle conteste la légitimité. L’ancienne présidente du club, Evelyne Stoessel, indique de son côté que l’ancien champion « présent sur place ponctuellement » n’a exercé aucune activité pour l’association sportive, sans donner plus de précisions sur ses allers et venues.

Marc Mandina, alias Marco Vega, serait pourtant revenu à la patinoire au moins à deux reprises en octobre 2019. « Il est passé par l’arrière du stade, se souvient Sultane Messala. Il se trouvait dans les tribunes et dans le bureau de sa compagne, la coach du club ». La ville de Mulhouse, qui avait connaissance des faits depuis le mois de juin, n’a pas souhaité faire de commentaires.