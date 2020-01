Un militaire de l'opération Sentinelle, le 25 août 2019, à Paris. — Clément Follain / 20 Minutes

Le verdict est tombé mercredi dans la soirée. Raouf El Ayeb, 33 ans, qui réside à Bron près de Lyon, a été condamné à dix-sept ans de prison par la cour d’assises de la Drôme. L’homme y était jugé pour tentative de meurtres, quatre ans après avoir foncé sur un groupe de militaires Sentinelle qui surveillaient les abords de la mosquée de Valence. Deux soldats avaient été légèrement blessés. C’était deux mois après les attentats de Paris. Un temps retenue, la qualification terroriste a été écartée au terme de l’instruction de l’affaire. Mais la cour est allée bien au-delà des réquisitions de l’avocat général ayant demandé quelques heures plus tôt une peine d’au moins douze ans de réclusion criminelle.

L’avocat des victimes, Me Thibault de Montbrial, a évoqué dans sa plaidoirie un « drôle de dossier », « qui ramène à ce qui se passe dans notre pays depuis quelques années », mais « compliqué à juger » du fait des hésitations sur sa nature, terroriste ou pas. « Charlie, le Bataclan, ce n’est pas à lui d’en subir les conséquences », a rétorqué en défense Me Philippe Tatiguian, « il doit être jugé seulement pour ce qu’il a fait ».

« Peur de mourir »

Le 1er janvier 2016, Raouf El Ayeb, au volant de sa voiture sur le parking de la mosquée, avait chargé à deux reprises les militaires en patrouille, blessant légèrement deux d’entre eux. Ils ripostaient en tirant à 41 reprises et le touchaient aux membres. Les victimes, qui ont tourné la page de l’armée depuis, ont raconté à la barre leur « peur de mourir ». « Ça aurait pu être bien pire, ça s’est joué à très peu de chose », a renchéri leur conseil.

Discutable, pour la défense. « Sur le plan physique, c’est huit jours d’ITT pour l’un, cinq jours pour l’autre, zéro pour les autres, et avec ça on vous fait une tentative de meurtres », a dénoncé Me Tatiguian. Mais son client a lui-même semé le doute sur ses intentions. « Je ne suis ni Tunisien, ni Français, mon seul pays c’est l’Etat islamique et la loi c’est celle d’Allah, c’est la charia », lançait-il à sa mise en examen, après avoir dit à un médecin venu l’examiner qu’il voulait « tuer les militaires ». Selon des témoignages, il a dit une prière en arabe et prononcé « Allah Akhbar » lors des faits. De la propagande islamiste a été découverte chez lui. Et il y a quatre ans, ses avocats avaient dit à la presse qu’il « revendiquait clairement » un acte terroriste.

« Cas d’école »

La défense s’en mord les doigts aujourd’hui, Raouf El Ayeb étant revenu sur ses déclarations à plusieurs reprises. Il explique son geste, au final, par des troubles mentaux. « J’étais en pleine panique, j’avais la rage », martèle-t-il dans le box. « La rage de quoi ? », lui demande la présidente. « La rage d’être malade, j’étais fou », répond celui qui était allé à l’hôpital, la veille des faits, pour une crise d’angoisse. Et de nier toute volonté de tuer, quand l’avocat général voit dans « le vrombissement de la voiture et le crissement des pneus » des preuves de sa détermination. « On n’a aucune idée de la vitesse », réplique Me Tatiguian.

« Vous n’avez même pas trouvé un couteau, que des sièges pour enfants (…) Un terroriste, il fait des dégâts, il se prépare, il prend des armes, il loue un camion », enchaîne l’accusé qui a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques contradictoires. Sans remettre en cause ses troubles, l’avocat des militaires estime qu’on ne peut « cantonner ces dossiers à la folie » et évoque « un cas d’école d’acte d’inspiration islamiste ». La défense dénonce, elle, « le procès d’un schizophrène », avec une connotation « raciste » : « il ne serait pas musulman, on n’en serait pas là », conclut Me Tatiguian en évoquant l’affaire de la mosquée de Bayonne, « où personne n’est venu dire que c’était terroriste ».