JUSTICE Une seconde victime accuse le quadragénaire d'une série de viols entre 2016 et 2018

Un homme a été mis en examen pour viol sur personne vulnérable et viol dimanche, rapportent Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Les faits se seraient produits vendredi dernier, à Bischwiller, dans le Bas-Rhin.

Le quadragénaire aurait suivi sa victime chez elle après l'avoir repérée dans un supermarché. Il se serait ensuite introduit à son domicile et aurait violé sa victime, qui se serait trouvé sans défense à cause d'un mélange de médicaments et d'alcool.

Une seconde victime témoigne

La victime a pu appeler les secours et l'individu a été interpellé dans la foulée. L'enquête, conduite par la gendarmerie, a fait émerger le témoignage d'une seconde victime. Elle accuse le quadragénaire de l’avoir violée à plusieurs reprises en 2016 et en 2018.

Le parquet de Strasbourg a requis le placement en détention provisoire du suspect, indique le quotidien régional.