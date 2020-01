PROCES La mairie de Hayange devra verser 4.000 euros à l’artiste Alain Mila pour violation du droit moral de l’auteur et le respect de son œuvre

La sculpture de l'artiste Alain Mila en partie repeinte en bleu par la municipalité RN de Hayange — JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

L’affaire de la fontaine bleue est l’une des nombreuses controverses qui ont marqué la municipalité RN de Hayange, en Moselle et de son maire, Fabien Engelmann.

Le sculpteur de l’œuvre, Alain Mila, a finalement eu gain de cause devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Nancy, qui a condamné la commune aux dépens à 4.000 euros pour violation du droit moral de l’auteur et du droit au respect et à l’intégrité de son œuvre. Le jugement, tombé en décembre 2019, a été révélé ce week-end par Le Républicain lorrain.

« Je vais me battre pour défendre cette œuvre d’art »

L’histoire remonte à l’été 2014, lorsque le maire Fabien Engelmann, fraîchement élu, décide de faire repeindre en bleu une partie de la sculpture située sur la place de l’Eglise à Hayange. Un acte contraire au code de la propriété intellectuelle. Après six ans de procédures, la justice a tranché au profit de l’artiste. « C’est un soulagement, confie à 20 Minutes Alain Mila. La mairie a usé de tous les artifices de procédures pour ne pas être condamnée. C’est une histoire qui me pèse encore car l’œuvre a été déclassée par la commune ».

Sauf que Alain Mila ne compte pas en rester là. L’œuvre, déclassée par le maire, a terminé dans les ateliers municipaux. « Je veux faire annuler ce déclassement arbitraire qui a été fait sans aucune autorisation. Je vais me battre pour défendre cette œuvre d’art et l’art en général », annonce l’artiste. Le feuilleton de la fontaine bleue n’est pas encore terminé.