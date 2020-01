JUSTICE Les faits reprochés remontent à l’été dernier, lors d’une dispute entre la victime, sa mère et lui

Un homme âgé de 43 ans comparaissait vendredi devant le tribunal correctionnel de Colmar (Haut-Rhin) , soupçonné d’avoir menacé de mort sa compagne et de l'avoir volé, rapportent les Dernières Nouvelles d'Alsace. Les faits reprochés remontent à l’été dernier, lors d’une dispute entre la victime, sa mère et lui. Le prévenu avait frappé sa compagne au front et avait menacé de la brûler au visage. Puis il lui avait pris ses papiers d’identité.

Si le ministère public a requis de la prison ferme, le tribunal a été plus clément. L’individu a finalement écopé d'une peine de huit mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve pendant dix-huit mois. Il a égzalement l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.