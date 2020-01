Illustration d'un magasin Lidl — GILE MICHEL/SIPA

Ce vendredi, la cour d’appel d'Aix-en-Provence​ a confirmé la peine envers l’enseigne Lidl, condamnée pour « faute inexcusable » dans le suicide d’un de ses salariés, Yannick Sansonetti, en 2015, a appris 20 Minutes auprès de la famille de Yannick Sansonetti.

Le 29 mai 2015, Yannick Sansonetti était retrouvé pendu dans l’entrepôt Lidl de Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, dans lequel il était embauché en CDI depuis plusieurs années.

« Une pression managériale très forte »

En 2018, le tribunal des affaires sociales de Marseille avait déjà condamné Lidl pour « faute inexcusable ». L’entreprise était reconnue responsable dans ce décès pour ne pas avoir agi alors même qu’elle avait été alertée par l’Inspection du travail des « risques psychosociaux » que courait le salarié. Un suicide très médiatisé, notamment après la diffusion d’un numéro du magazine Cash Investigation sur le harcèlement au travail.

Dans sa décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que, selon des « témoignages précis et circonstanciés de divers collègues de travail de Yannick Sansonetti », « les cadres et agents de maîtrise étaient soumis à une pression managériale très forte depuis l’arrivée d’un nouveau directeur », peu avant le suicide de ce salarié. La cour d’appel a condamné Lidl au versement d’une indemnité de 2.000 euros chacune à la mère et la compagne de la victime.