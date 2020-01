Illustration d'une intervention de la police, ici sur la très festive place des Lices, à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Il avait été condamné à trois ans de prison ferme, en son absence, le 17 décembre par le tribunal correctionnel de Rennes. Jeudi dernier, un ancien policier reconnu coupable d'avoir racketté un puissant patron de bar a été interpellé dans le Morbihan, a appris 20 Minutes, confirmant une information de Ouest-France. Il a été placé en détention afin de purger la peine à laquelle il a été condamné. Son avocat va faire appel de sa condamnation, a-t-on appris ce jour.

L’ancien policier a été interpellé sans difficulté à son nouveau domicile. « Il vivait là-bas avec sa compagne, il ne se cachait pas, il n’était pas en cavale », précise son avocat Me Frédéric Birrien. Le conseil évoque d’ailleurs « un problème de changement d’adresse » pour justifier l’absence de son client à l’audience : « Il avait envoyé un courrier mais personne ne l’a reçu ».

« On aura des choses à dire »

L’avocat précise par ailleurs qu’il va faire appel de la condamnation de son client. « On n’a pas pu s’expliquer sur les faits. On aura des choses à dire », promet Me Birrien. Son client avait été condamné le 17 décembre à trois ans de prison pour avoir racketté le propriétaire de plusieurs bars à Rennes.

De 2012 à 2014, ce dernier aurait versé 32.000 euros au policier afin d'éviter des fermetures administratives. Un autre policier, accusé des mêmes faits, mais sur une très courte durée, avait écopé de six mois de prison avec sursis. Un complice avait également été condamné à trois mois avec sursis. L’ensemble des protagonistes devrait se retrouver devant la cour d’appel.