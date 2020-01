Des policiers lors d'une manifestation toulousaine des "gilets jaunes". — Fred. Scheiber / 20 Minutes

Une enquête avait déjà été déjà lancée en interne par les forces de l’ordre toulousaines pour identifier le policier, auteur d’un croche-pied volontaire sur une manifestante en marge de la manifestation de samedi, à Toulouse.

Ce mardi, le parquet de Toulouse a ouvert une enquête judiciaire pour violence par personne dépositaire de l’autorité publique. Il faut dire que ce croc-en-jambe n’est pas passé inaperçu.

Croche pied d'un keuf #greve #9janvier à Toulouse. Vidéo complète accessible sur ma page Youtubehttps://t.co/mEUYqx2ynA — Djemadine (@djemadine) January 10, 2020

Filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, il a fait l’objet d’un tacle de la part du ministre de l’Intérieur en personne lors de ses vœux aux forces de l’ordre lundi. « C’est l’honneur de la police qui est en jeu, on ne fait pas de croche-pied à l’éthique, sauf à s’abaisser, à abaisser la police », a affirmé Christophe Castaner, appelant à l’exemplarité des policiers.

Pas acceptable pour Emmanuel Macron

Une position partagée ce mardi par Emmanuel Macron pour qui « des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés ».

Emmanuel Macron "attend des policiers et des gendarmes la plus grande déontologie" pic.twitter.com/ES63CryjjV — BFMTV (@BFMTV) January 14, 2020

S’il a évoqué « la violence et le nihilisme politique » de certains manifestants, le chef de l’Etat, en déplacement à Pau, ne veut pas que ce type de comportement « atteigne la crédibilité et la dignité » des « professionnels des forces de sécurité intérieure » et « pour cela il ne faut avoir aucune complaisance ».