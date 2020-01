Un homme devant un ordinateur (image d'illustration) — ASIF HASSAN / AFP

Stephan L., âgé de 50 ans, est soupçonné d’avoir sollicité des attouchements sur des fillettes philippines via webcam.

Au cours de l’instruction, il a reconnu avoir téléchargé des images pédopornographiques mais pas avoir sollicité des agressions sexuelles.

C’est la première fois qu’un Français est jugé pour ce type de délit.

Côté pile, il y a ce pilote de ligne de 50 ans qui partage sa vie entre Singapour, où se trouve le siège de sa compagnie, et la France. Un père de famille, divorcé, décrit comme particulièrement compétent, plutôt brillant et avenant. Côté face, il y a ce consommateur compulsif d’images pédopornographiques – lui-même se compare à un toxicomane – qui comparaît ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris, pour « complicité d’ agressions sexuelles » sur des fillettes philippines. Il est soupçonné d’avoir commandité des attouchements via webcam. Pour quelques dizaines d’euros, des complices réalisent les fantasmes pervers de leurs clients. « Nous sommes en présence d’une forme moderne de barbarie sexuelle avec des victimes de plus en plus jeunes et des prédateurs sans état d’âme », s’insurge Alex Ursulet, avocat de l’Association contre la prostitution des enfants, parties civiles.

Tout démarre en 2012, au détour d’une vaste enquête menée par le FBI sur plusieurs forums pédophiles. En 2013, un rapport d’Europol informe l’Office central pour la répression des violences faites aux personnes (OCRVP) de l’activité d’un certain « Benjibenji » particulièrement actif sur le dark-web. Derrière ce pseudonyme se cache Stephan L., déjà connu de la justice pour avoir été condamné en 2003 à un an d’emprisonnement et trois ans de sursis avec mise à l’épreuve pour détention d’images pédo-pornographiques. Rapidement, les enquêteurs exhument des dizaines de virements – 30 euros en moyenne – vers les Philippines mais le suspect, qui réside en Asie, n’est interpellé qu’en août 2014 lors d’un passage en France.

« J’adore cet âge »

En garde à vue, Stephan L. ne nie pas avoir téléchargé près de 15.000 images et 467 vidéos pédopornographiques – dont certaines montrant des fillettes de moins de trois ans victimes d’agressions qui confinent à la torture – mais nie s’être rendu complice de viols ou d’agressions sexuelles derrière son écran. Il reconnaît nourrir un fantasme autour de la pédophilie mais assure que ses « barrières morales » l’empêchent de passer à l’acte. Quid des virements ? Il s’agissait, selon lui, de payer des shows pour adulte ou parfois simplement d’aider financièrement des familles. Tout juste reconnaît-il avoir assisté au strip-tease d’une fillette de dix ans. Mais le suspect minimise son geste et sa démarche pro-active : à l’en croire, il a aperçu l’enfant lors d’un show pour adulte et lui en a alors demandé un.

Les enquêteurs ont pourtant découvert dans son ordinateur de nombreuses conversations dans lesquelles ils demandent à des complices, des femmes généralement, de pratiquer des pénétrations digitales sur des fillettes pré-pubères. « J’adore cet âge », se réjouit-il lorsqu’une d’elle lui précise que sa victime n’a que 8 ans. Interrogé sur ces échanges, le prévenu assure que ses demandes n’ont jamais été satisfaites, tout au plus avait-il droit à une simulation. « Au lieu de mettre un doigt, elle courbait le doigt pour que l’on croie qu’il y avait une pénétration alors qu’il n’y en avait pas », explique-t-il lors d’une audition. « Il ne faut pas voir dans ces messages des preuves, assure son avocat Me Arnault Benssoussan. Il y a, dans ce milieu, beaucoup de jeux de rôle, de duperie qui participe à une fantasmagorie. »

Une première en France

C’est bien là toute la difficulté de ce dossier : il n’existe pas d’images de ces vidéos en streaming et les victimes philippines n’ont pas été retrouvées. Les discussions exhumées par les enquêteurs, aussi crues et explicites soient-elles, n’ont pas, selon les magistrats instructeurs, permis de « déterminer la réalité des attouchements de nature sexuelle » ni de « démontrer la réalité d’un acte de pénétration », raison pour laquelle seule la complicité d’agressions sexuelles a été retenue.

Déçue de ne pas avoir obtenu un procès aux assises, la présidente de l’ACPE, Armelle Le Bigot-Macaux espère néanmoins faire de cette affaire un symbole. « Ce sont des affaires encore très rares mais elles sont amenées à se développer, prédit la présidente de l’ACPE, les prédateurs commandent ces agressions sans avoir à bouger de chez eux, ils se sentent protéger par leur écran. » Si plusieurs affaires de ce type sont en cours d’instruction, Stéphan L. est en effet le premier Français à être jugé dans une affaire de cette nature. Il encourt 10 ans de prison.