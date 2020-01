Alain Soral (Archives) — LOIC VENANCE / AFP

L’essayiste d’extrême droite Alain Soral, Alain Bonnet de son vrai nom, a été relaxé, ce vendredi, pour une photo qui le montrait faisant une quenelle devant le tribunal de Colmar le 5 mai 2019, a appris 20 Minutes du parquet.

Il était poursuivi pour injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et provocation publique à la haine ou à la violence. La procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard, avait requis six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ainsi que l’obligation d’indemniser les parties civiles.

La Licra avait porté plainte

Une enquête avait été ouverte en mai à l’initiative du parquet de Colmar après la diffusion de la photo. La Licra avait porté plainte. Le Consistoire israélite du Haut-Rhin et l’association SOS Racisme s’étaient portés parties civiles.

L’essayiste a été condamné en octobre, à un an de prison ferme pour avoir qualifié le Panthéon de « déchetterie casher » dans une vidéo postée l’an dernier sur son site Internet.