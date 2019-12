ENQUETE Agé de 28 ans, il a été mis en examen pour meurtre dimanche et placé en détention provisoire

Alpes-Maritimes : Un homme mis en examen pour le meurtre d’une prostituée retrouvée en partie brûlée (Illustration) — M.Libert/20 Minutes

Le corps d’une prostituée cannoise de nationalité albanaise, partiellement brûlé et dénudé, avait été retrouvé le matin de Noël dans un parc de Mougins ( Alpes-Maritimes). Un homme de 28 ans a été mis en examen, dimanche, pour le meurtre de la jeune femme âgée de 27 ans.

Après qu’un juge d'instruction lui a signifié sa mise en examen, le jeune homme a été placé en détention provisoire par le juge de la liberté et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet.

Il dit l’avoir étranglée

En garde à vue depuis vendredi, « cet homme a reconnu avoir rencontré la victime à Cannes dans la nuit du 24 au 25 et avoir eu avec elle une relation sexuelle tarifée », a expliqué Fabienne Atzori, procureure de la République de Grasse, lors d’une conférence de presse : « Puis il a indiqué avoir perdu la raison et l’avoir étranglée ».

« Il s’est passé quelque chose qui lui a fait perdre les pédales », a ajouté la magistrate, se refusant à donner plus de précisions sur les explications données par le suspect.

Mère de deux enfants

Après le meurtre, le meurtrier présumé « a choisi d’aller déposer la victime dans un endroit qu’il connaissait », dans le parc départemental de la Valmasque à Mougins, « et de la brûler avec de l’essence pour faire disparaître toutes traces et indices », a précisé Fabienne Atzori.

La victime, âgée de 37 ans, avait été identifiée dès le lendemain du meurtre, grâce notamment à des signes distinctifs corporels. Maman d’un enfant de deux ans placé en famille d’accueil, elle serait également la mère de deux autres enfants potentiellement majeurs et vivant en Italie, selon le parquet de Grasse.

Une relation presque amicale

« Nous avons acquis la certitude dès le lendemain du meurtre, grâce aux caméras de vidéosurveillance situées à proximité du parc, que le corps y avait été déposé vers 04h du matin le 25 », a indiqué dimanche le colonel Dominique Lambert, commandant de la section de recherches de la gendarmerie de Marseille.

« Le véhicule, très reconnaissable, a été vu sur d’autres images vers la Croisette (à Cannes) en train de charger la victime vers 02h du matin. Nous avons alors mis en place une surveillance du propriétaire du véhicule et procédé à son interpellation vendredi, parce qu’il se rendait à une station de lavage avec sa voiture », a ajouté le militaire.

Le suspect, âgé de 28 ans et vivant entre Cannes et Le Cannet, est chauffeur routier intérimaire. Il a indiqué connaître la victime en tant que client occasionnel. Lors de sa garde à vue il a même décrit une relation presque amicale. Le jeune homme n’était jusque-là connu de la justice que pour des « faits secondaires », deux affaires de recel de vol, en 2011 et 2012.