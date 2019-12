Pas-de-Calais : Un jeune homme mis en examen et écroué pour le meurtre de son père (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur ascendant vendredi soir et placé en détention provisoire. Un jeune homme de 25 ans est suspecté d’avoir tué avec un fusil de chasse son père, lors d’une dispute entre ses parents sur fond d’alcool à Blendecques ( Pas-de-Calais), selon une source judiciaire.

A leur domicile, dans la nuit de mercredi à jeudi, l’aîné de la famille se serait décidé à utiliser son arme, détenue légalement et cachée dans sa chambre, lors d’une dispute entre sa mère et son père, alcoolisé, a rapporté le parquet de Boulogne-sur-Mer.

Un « climat de violences conjugales »

Selon les témoignages de sa sœur, 16 ans, et de son frère, 20 ans, les enfants ne supportaient plus le « climat de violences conjugales qui a conduit au drame » et « en avaient marre de subir les agressions verbales et physiques du père sur leur mère depuis des années ».

Avant d’être interrogés par les enquêteurs, les enfants et la mère, femme au foyer de 53 ans, s’étaient concertés pour donner une version commune selon laquelle le père, 56 ans, était en train d’étrangler son épouse au moment des coups de feu vers 3h. En l’absence de constations médico-légales confirmant cette strangulation, ils ont reconnu avoir « inventé » cette agression physique.