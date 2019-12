TRIBUNAL Un an après une manifestation au cours de laquelle trois policiers avaient été blessés, un trentenaire comparaissait vendredi devant la justice

Un gilet jaune. (illustration) — KONRAD K./SIPA

L’année s’achève sur une peine de prison ferme pour ce « gilet jaune ». L’homme de 35 ans, accusé d’avoir blessé trois policiers avec un engin explosif lors d’une manifestation à Nancy en décembre 2018, a été condamné vendredi 27 décembre par le tribunal correctionnel de Nancy à 3 ans et demi de prison, dont 6 mois avec sursis. Il a également été reconnu coupable d’avoir dégradé deux radars en Meurthe-et-Moselle, avec un second prévenu, âgé de 31 ans. Ce dernier a été condamné à quatre mois avec sursis.

« Il s’agit de jeunes gens normaux, qui, très rapidement, se sont radicalisés » et pour qui le mouvement de protestation sociale « était l’occasion de faire n’importe quoi », a relevé le procureur, François Pérain. Suite à ces incidents, l’enquête s’était intéressée au trentenaire après son contrôle, en possession notamment de pétards et d’artifices de type mortier, le 29 décembre 2018 lors d’une nouvelle manifestation de « gilets jaunes ». Condamné à huit mois de prison pour ces faits, il doit être rejugé prochainement en appel.

« Enervé contre le gouvernement »

A l’audience, le prévenu, autoentrepreneur dans la réparation de deux-roues et père d’un nourrisson, a nié les faits. Craignant que son client soit « un bouc émissaire », son avocate a demandé la relaxe, sauf pour la fabrication de l’engin explosif. Du matériel pour la confection de bombes artisanales avait été saisi lors de perquisitions. Tête basse, il a reconnu en fabriquer pour le plaisir. Il a aussi été mis en cause par le second prévenu à qui il avait confié avoir visé les policiers « pour leur faire mal ». « Il était dans la même optique que moi, énervé contre le gouvernement, les amendes. Ce n’était pas contre les policiers, je ne vois pas pourquoi il a fait ça. Je lui ai dit que c’était débile », a-t-il raconté.

Un an après ces faits, la contestation sociale, parfois émaillée d’incidents, se poursuit. Dans le cadre d’une journée nationale d’action, notamment contre la réforme des retraites, une manifestation se tiendra à Nancy ce samedi. Sur Twitter, la préfecture de Meurthe-et-Moselle annonce interdire plusieurs rues et secteurs du centre-ville aux manifestants.