Le verdict est tombé vendredi. Selon L'Echo de la Presqu'île, un homme de 35 ans a été condamné à treize ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Loire-Atlantique, pour avoir violé huit jeunes garçons de la région de Saint-Nazaire​ ( Loire-Atlantique) à bord de son bateau ou dans leurs maisons. C’était un ami des parents des victimes.

Le trentenaire a été arrêté en juillet 2017, après avoir sévi pendant 11 ans. Un adolescent de 14 ans avait fini par parler. En avril 2017, il avait alors avoué à son frère que lors d’un séjour de deux jours à bord du voilier de l’ami de la famille, le propriétaire du bateau l’avait fait boire de l’alcool et qu’il l’avait ensuite menacé de dire à ses parents qu’il avait consommé de l’alcool s’il refusait d’avoir des relations sexuelles. L’adolescent avait alors accepté ces actes sexuels « par peur ». Ce témoignage avait ensuite libéré la parole d’autres garçons.

Il a reconnu les faits

Cet agent de maintenance des voies à la SNCF a reconnu les faits. Il a expliqué avoir lui-même été violé par son cousin et a admis que s’il n’avait pas été interpellé, il aurait continué, selon France Bleu Loire Océan.

Sur le plan civil, l’homme a aussi été condamné par les jurés à verser plus de 110.000 euros de dommages et intérêts et de frais de justice à ses victimes et à leurs parents.