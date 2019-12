PROCÈS Le parquet général a requis des lourdes peines de prison ferme et d’inéligibilité à l’encontre de Patrick et Isabelle Balkany.

Le 13 septembre 2019, Paris. - Le maire de Levallois Patrick Balkany et son épouse et première adjointe Isabelle ont été condamnés à quatre et trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. — AFP

Déjà condamnés en première instance, Patrick et Isabelle Balkany sont jugés en appel pour « fraude fiscale » depuis le 11 décembre.

Ils ont reconnu du bout des lèvres une « fraude fiscale de bonne foi » due, selon eux, à leurs héritages familiaux.

Le parquet général a requis des peines qui pourraient les empêcher de se représenter aux municipales.

« Au risque de commencer par la fin… » Muriel Fusina avait prévenu, dès le début, qu’elle serait sévère. L’avocate générale a requis, mercredi, de peines « lourdes et significatives » à l’encontre de Patrick et Isabelle Balkany, jugés en appel pour « fraude fiscale » depuis le 11 décembre.

Comme en première instance en mai, le parquet général a réclamé que Patrick Balkany, absent à l’audience en raison de son état de santé, soit condamné à quatre ans de prison ferme avec maintien en détention. Il a demandé une peine de quatre ans de prison dont deux avec sursis sans mandat de dépôt, à l’encontre de son épouse, Isabelle.

Car pour Muriel Fusina, les barons (LR) des Hauts-de-Seine se sont rendus coupables d’une « fraude massive, éclairée, assumée, confinant à l’arrogance », en dissimulant un patrimoine estimé à 16 millions d’euros afin d’éviter de s’acquitter de 4 millions d’euros d’impôts environ.

L’exécution provisoire du jugement réclamée

A l’énoncé de ces réquisitions, la première adjointe à la mairie de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a écarquillé des yeux. Sans doute aussi en raison de la peine complémentaire requise. En effet, l’avocate générale a aussi réclamé que les Balkany soient condamnés à une peine de dix ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Une subtilité juridique qui, si elle était suivie par le tribunal, les empêchera de se maintenir à la mairie de Levallois-Perret et surtout de se représenter en mars prochain à leur propre succession, comme ils le souhaitent.

« Non, il ne s’agit pas de faire un exemple en condamnant les Balkany à des peines de prison ferme sévères. (…) Il s’agit de prendre en compte le fait que les auteurs de cette fraude soient des personnes choisies par le suffrage universel, dépositaires de la confiance publique… », a justifié l’avocate générale.

L’inéligibilité, « c’est une forme de mort sociale… »

Pendant une petite heure, Romain Dieudonné, l’avocat de Patrick Balkany a ensuite contesté l’évaluation du patrimoine des Balkany. Avant de terminer sa plaidoirie par une note plus personnelle en faveur de Patrick Balkany. « Je pense qu’il ne m’en voudra pas de dire que l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, c’est une forme de mort sociale. Car son mandat à Levallois, c’est peut-être ce qui lui importe le plus avec sa famille, avant de réclamer la clémence de la cour d’appel. Moi, mon dernier mot, c’est de demander une justice apaisée, une justice raisonnée, une justice cohérente pas rapport à la situation médicale et à l’âge de mon client. »