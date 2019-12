FEUILLETON JUDICIAIRE En appel, la société ferroviaire avait été condamnée à 600.000 euros d’amende après un accident de train qui avait fait trois morts et des dizaines de blessés

Les voies ferrées, ici en gare de Saint-Médard-sur-Ille, où une collision entre un TER et un poids lourd avait fait trois morts en octobre 2011. — C. Allain / 20 Minutes

Les victimes le craignaient. La SNCF l’a fait. Condamnée en appel après l’accident de train mortel à Saint-Médard-sur-Ille (Ille-et-Vilaine), la société ferroviaire a décidé de se pourvoir en cassation. Début décembre, SNCF Mobilités et SNCF Réseau avaient écopé de peines d'amendes de 300.000 euros chacune, huit ans après l’accident qui avait fait trois morts et une soixantaine de blessés.

Dans un communiqué, l’association de victimes Solidarité Saint-Médard PN11 a fait part de « son incompréhension », face à la décision de la SNCF de prolonger le feuilleton judiciaire. « Cette décision ajoute à la douleur des victimes et familles qui avaient trouvé dans les deux premières décisions de justice un apaisement certain. Cette nouvelle étape judiciaire reporte d’autant plus le temps si attendu de la résilience », regrette l’association.

L’engagement de la SNCF « n’a pas été tenu »

« Le 15 janvier 2019, à Dol de Bretagne, Guillaume Pépy avait pris l’engagement devant une assemblée de victimes et familles de ne pas se pourvoir en cassation. Force est de constater que cet engagement n’a pas été tenu », ajoute l’association, qui avait pourtant pris contact avec le nouveau patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou.

La SNCF condamnée après un accident de train mortel à Saint-Médard-sur-Ille https://t.co/g0TFo8knlL — 20 Minutes (@20Minutes) December 10, 2019

Le 12 octobre 2011, un TER reliant Rennes à Saint-Malo avait percuté un poids lourd immobilisé au milieu du passage à niveau numéro 11​, réputé dangereux. L’accident avait fait trois morts et des dizaines de blessés, tous passagers du train. Indemne, le chauffeur du camion a reconnu ses torts et a présenté ses excuses aux victimes et à leurs familles. Condamné à trois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel, il a vu sa peine confirmée en appel.

La SNCF avait de son côté été punie de deux fois 300.000 euros d’amende. Elle devra également indemniser les familles des victimes pour le « préjudice exceptionnel de mort imminente » et le « préjudice d’angoisse, d’attente et d’inquiétude ».