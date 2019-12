JUSTICE Ils avaient dérobé pour plus de six millions d’euros de bijoux en 2017 dans une boutique de la Principauté

La boutique Cartier, à Monaco, après un braquage en 2017. — YANN COATSALIOU / AFP

Deux des quatre auteurs du spectaculaire braquage de la bijouterie Cartier en 2017, âgés de 19 et 25 ans, ont été condamnés à dix et sept ans de prison lundi par le tribunal criminel de Monaco.

Originaires d’une cité de Vallauris (Alpes-Maritimes), ils ont tous les deux reconnu leur participation au vol : le premier, connu pour des faits de violence et usage de stupéfiants, s’était fait ouvrir la porte par le vigile de la boutique et l’avait aussitôt braqué avec une arme de poing ; le second, non armé, avait pour mission de surveiller que le personnel ne donne pas l’alerte. Deux autres malfaiteurs de cette équipée, arrêtés en France, n’ont pas été extradés et seront jugés par la cour d’assises des Alpes-Maritimes.

« De mauvaises fréquentations »

« Je ne suis pas un voyou », a assuré à l’audience Walid Bekkada, 25 ans, accusé d’avoir menacé le vigile et condamné à dix ans de prison. « Je suis venu à Monaco pour faire ce que l’on m’avait demandé », a-t-il déclaré, sans lever le voile sur son éventuel commanditaire. « J’habite dans un quartier où il n’y a que de mauvaises fréquentations. Il faut partir si je veux réussir le reste de mon existence », a plaidé de son côté Sofiane Gallah, 19 ans, évoquant sa jeunesse à la Zaïne, cité sensible rebaptisée les Hauts-de-Vallauris, et qui était jugé pour avoir prêté main-forte aux autres en neutralisant le personnel.

Les malfaiteurs avaient profité d’un samedi après-midi très pluvieux, le 25 mars 2017, pour commettre ce vol particulièrement osé, en plein coeur de la principauté. La place du Casino, où se trouvait la bijouterie, est un condensé de boutiques de luxe, d’édifices historiques, d’immeubles de haut standing, en principe très sécurisé.

127 bijoux dérobés

En sept minutes, l’équipe pas très aguerrie avait fait main basse sur quelque 127 bijoux de la boutique tandis que le personnel était conduit au sous-sol et tenu en joue, les mains sur la tête, agenouillé face contre terre. L’ancien vigile a témoigné à l’audience du traumatisme durable dont il a souffert après le braquage.

En ressortant avec six millions d’euros de butin répartis dans trois sacoches, les braqueurs avaient été pris en chasse par une soixantaine de policiers monégasques. Toutes les issues de la Principauté avaient été bouclées.

Un des braqueurs avait été arrêté dès sa sortie du magasin et deux autres dans la soirée, après une course-poursuite dans les ruelles de Monaco et une fuite ratée à bord d’une voiture volée puis incendiée. Le dernier avait été arrêté quelques jours plus tard. La quasi-totalité du butin avait été retrouvée par la police, excepté trois montres.