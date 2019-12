Les parents d'Alexia Daval se sont séparés de leur avocat Maître Jean-Marc Florand à quelques semaines du procès. — SEBASTIEN BOZON/AFP

Nouveau rebondissement dans l’affaire Alexia Daval. A quelques semaines du très attendu procès prévu pour 2020, au cours duquel Jonathann Daval devra répondre de la mort de sa compagne, qui avait été retrouvée calcinée en octobre 2017, les parents de la victime ont annoncé avoir remercié leur avocat.

Me Jean-Marc Florand, leur conseil depuis le début du dossier, ne les représente plus selon La Presse de Gray, lequel devrait être remplacé par Me Gilles-Jean Portejoie, qui est déjà l’avocat de Stéphanie, la sœur d’Alexia, et de son beau-frère Grégory Gay.

Des dissensions entre les parents et l’avocat

Les parents de la victime évoquent des « problèmes de communication » avec Jean-Marc Florand. Grégory Gay a confirmé cette information lors d'une interview sur BFMTV, le beau-frère d’Alexia Daval estimant que son travail n’était « clairement pas satisfaisant ».

Des dissensions entre les parents d’Alexia Daval et leur conseil avaient éclaté au grand jour la semaine dernière au sujet de la thèse d'un empoisonnement, soutenue par Me Portejoie, l’autre avocat de la famille.

Mi-novembre, le parquet avait indiqué que le dossier était clos. Saisi d’une nouvelle demande d’expertises « notamment sur ces médicaments », le procureur de Vesoul Emmanuel Dupic, avait rejeté cette demande ce jeudi, estimant l’instruction suffisante.