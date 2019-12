Le quartier du Val Fourré, à Mantes-la-Jolie (Yvelines) — MIGUEL MEDINA / AFP

« C’est l’histoire d’un gamin de 19 ans qui rentre chez lui, qui perd un œil et qui se retrouve au trou », résume son avocat Me Matthieu Chirez. Amadou N., dont le procès en compagnie de trois autres prévenus doit se tenir ce mercredi à Versailles, est accusé d’avoir participé à un guet-apens contre la police dans la nuit du 24 octobre à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Plusieurs dizaines de jeunes s’en étaient alors pris aux forces de l’ordre.

Ce soir-là, une voiture est incendiée dans la rue où habite Amadou au cœur de la cité sensible du Val-Fourré. D’après un témoin, « entre vingt et quarante petits » attendent sur place l’arrivée des forces de l’ordre. « Ils étaient tous cagoulés et gantés, ils étaient en attente de la police », dira ce témoin lors de son audition devant les enquêteurs. Une fois arrivée, la BAC (Brigade anticriminalité) essuie jets de pierre et tirs de mortiers d’artifice. «Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi violent », expliquera le même témoin. La confrontation fait un blessé dans les rangs de la police.

« C’est à ce moment-là que j’ai reçu un projectile à l’œil »

Amadou de son côté assure avoir croisé les émeutiers alors qu’il rentrait à son domicile, après une soirée passée dans un bar à chicha avec des amis. Après avoir salué des connaissances et demandé ce qu’il se passait, Amadou dit avoir pris la direction de son appartement, tandis que la situation dégénérait.

« C’est à ce moment-là que j’ai reçu un projectile à l’œil », expliquera le jeune homme aux policiers, tandis qu’il se retournait pour observer la situation. Il est récupéré par un passant en voiture et aussitôt emmené à l’hôpital. Interrogé par la police, cet homme dira avoir vu Amadou « à côté des jeunes qui s’en prenaient aux policiers » mais « pas mélangé à eux ». « Je ne l’ai pas vu jeter des pierres ou quelque autre objet en direction de la police », assurera-t-il lors de son audition.

Inconnu des services de police

Amadou n’est « pas connu des services de police, il n’a aucun antécédent, c’est un gars qui faisait sa vie, qui décrochait des boulots à droite à gauche, comme un jeune banal de 19 ans », explique son oncle, Aliou Alassane. Pour la police, sa grave blessure atteste de sa présence sur les lieux au moment des faits, faisant de lui un suspect. « Si vous êtes blessé dans des situations d’affrontement comme celles-là, il est normal que le tribunal s’interroge sur votre présence », affirme une source policière. Quant à « la nature de cette blessure, on attend l’expertise » pour savoir s’il s’agit bien d’un tir de LBD, assure une source proche de l’enquête.

« Le parquet a confondu opportunisme et opportunité des poursuites. Ils ont voulu faire des exemples et ils sont en train de fabriquer un coupable et je crains qu’on se dirige vers une erreur judiciaire. Il n’y a rien à charge contre ce garçon », insiste son avocat, Me Chirez. Amadou N. a déposé plainte à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour violences involontaires.