Willy Bardon, qui a avalé « un produit » vendredi soir après l’annonce de sa condamnation à trente ans de réclusion pour l’enlèvement, la séquestration suivis de mort et le viol d’Elodie Kulik, est « toujours en réanimation » mais son état « a été stabilisé », a annoncé samedi Alexandre de Bosschère, le procureur d’Amiens.

« L’état de Willy Bardon a été stabilisé par les médecins au cours de la nuit » mais « son pronostic vital reste engagé », a encore déclaré le procureur, ajoutant que « d’après les proches contactés cette nuit et d’après les analyses réalisées, il a absorbé un produit pesticide ». « Une enquête a été ouverte par le parquet d’Amiens pour déterminer les circonstances des faits », a-t-il poursuivi, jugeant qu’il serait possible d’en « savoir davantage sur les perspectives d’évolution de son état de santé en milieu d’après-midi ».

Willy Bardon avait confié qu’il « attenterait à ses jours s’il était condamné »

Selon une source proche du dossier, a, elle, indiqué être « relativement optimiste », « on devrait savoir en fin de journée si M. Bardon est tiré d’affaire ». Enfin, toujours selon le procureur, Willy Bardon reste « sous escorte policière constante au centre hospitalier »

Vendredi soir, quelques secondes après l’énoncé du verdict par la présidente de la cour d’assises à Amiens, Willy Bardon, abattu et tremblant, avait ingurgité « quelque chose » -selon son avocat Me Stéphane Daquo – ressemblant à un cachet, puis le contenu d’une bouteille d’eau. « On ne sait pas comment il a pu cacher ça » alors qu’il avait « été fouillé », avait alors déclaré à la presse Alexandre de Bosschère, indiquant que Willy Bardon avait confié à un « proche » qu’il « attenterait à ses jours s’il était condamné ».