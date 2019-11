Un gilet jaune. (illustration) — KONRAD K./SIPA

Deux frères de 24 et 29 ans ont été condamnés à deux ans de prison, vendredi par le tribunal correctionnel de Metz, et incarcérés notamment pour des violences sur des policiers et policières lors d’une manifestation de « gilets jaunes », a-t-on appris auprès de la DDSP. Ils ont en outre écopé d’une interdiction de manifester pendant trois ans. L’un a été condamné à deux ans de prison ferme, le second à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis.

Ils devront verser 1.300 euros de dommages et intérêts à neuf policiers et 1.000 euros à onze autres. Une manifestation déclarée rassemblant plusieurs centaines de « gilets jaunes » le 12 octobre à Metz avait été émaillée d’incidents. Des « engins explosifs et détonants artisanaux » avaient été lancés sur des policiers sans faire de blessé, a rappelé dans un communiqué la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Moselle.

« Une exploitation minutieuse de vidéos »

Grâce à « une exploitation minutieuse de vidéos extraites du système de vidéo protection de la ville ou des réseaux sociaux », la brigade des violences urbaines de la sûreté départementale avait identifié deux frères, originaires des Vosges, « déjà été interpellés » lors de manifestations de « gilets jaunes » dans les Vosges et en Moselle, a relaté la DDSP. L’aîné, salarié et père de famille, est domicilié en Moselle, tandis que le cadet, sans emploi, vit chez sa mère dans les Vosges.

Lors de leur interpellation mercredi, « des équipements de camouflage, des vêtements portés par les auteurs le jour des faits, une bonbonne à gaz servant à fabriquer des bombes artisanales » ont été découverts au domicile de l’aîné, a-t-on détaillé. Lors de leur garde à vue, « ils se sont présentés comme des “gilets jaunes” initialement pacifiques, devenus “actifs”, c’est-à-dire commettant des actes délictuels, au fur et à mesure des manifestations, pour provoquer une réaction du gouvernement dans ses choix politiques », a indiqué la DDSP.

Réfutant appartenir au mouvement des black blocs, ils ont reconnu avoir commis de nombreuses dégradations sur des établissements bancaires et du mobilier urbain, et avoir lancé en direction des forces de l’ordre des engins explosifs qu’ils avaient confectionné et des pavés. Vingt policiers, dont le directeur de la DDSP, des collectivités locales, cinq établissements bancaires, une société immobilière et un particulier avaient déposé plainte dans cette affaire.