JUGEMENT Dix femmes et treize hommes étaient sur le banc des accusés

Des prostituées dans le quartier Perrache de Lyon, le 26 juin 2012. CYRIL VILLEMAIN/20 MINUTES — C. VILLEMAIN / 20 MINUTES

Les 24 membres d’un vaste réseau de proxénétisme d’origine nigériane, jugés à Lyon pour avoir sévi dans cette ville ainsi qu’à Montpellier et Nîmes en 2016-2017, ont été condamnés vendredi à des peines allant jusqu’à sept ans de prison ferme.

Ces prévenus, 10 femmes et 13 hommes originaires du Nigeria ainsi qu’un Français, avaient été jugés devant le tribunal correctionnel du 6 au 13 novembre. La femme la plus recherchée de France Jessica Edosomwan, en fuite, a été condamnée par défaut à sept ans de prison pour « proxénétisme aggravé », « traite d’êtres humains » et « blanchiment ».

Deux autres prévenus, le « pasteur » Stanley Omoregie et Junior Franck, considérés comme les têtes du réseau, ont écopé des mêmes peines.