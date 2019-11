M.A et V.V

La statue du maréchal Juin, place d'Italie, à Paris, a été dégradée le 16 novembre, lors de la manifestation des — Alain JOCARD / AFP

Deux semaines après la dégradation de la stèle du maréchal Juin à Paris, lors d’une manifestation des « gilets jaunes », un homme de 31 ans, suspecté d’être l’auteur des faits, a été arrêté et placé en garde à vue, ce jeudi, a annoncé le parquet de Paris à 20 Minutes, confirmant une information de France Inter.

L’identification de l’homme a été rendue possible par « l’exploitation minutieuse des caméras et de la téléphonie », a déclaré la préfecture de police de Paris sur Twitter.

Les enquêteurs de @prefpolice, par l'exploitation minutieuse des caméras et de la téléphonie, ont identifié et interpellé ce jour l'individu soupçonné d'être l'auteur des dégradations commises le samedi 16/11 sur la stèle du Maréchal Juin à #placeditalie. pic.twitter.com/aBgJKBu3U3 — Préfecture de Police (@prefpolice) November 28, 2019

La statue détruite pour fabriquer des projectiles

Sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on aperçoit un homme, le visage à moitié masqué et armé d’un pied de biche. Ce dernier, connu des services de police, a déjà été condamné pour des violences et des dégradations, selon nos confrères.

Samedi 16 novembre, à l’occasion du premier anniversaire des « gilets jaunes », des violences avaient éclaté dans la capitale, notamment place d’Italie. Un monument en mémoire du maréchal Juin, situé au centre de la place, avait été détruit pour fabriquer des projectiles aux casseurs.