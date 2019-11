L'élue Catherine Blein ici le 4 mai 2017 lors d'un déplacement de Marine Le Pen en Bretagne. — DAMIEN MEYER / AFP

Elle avait provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux juste après la tuerie perpétrée dans deux mosquées de Christchurch (Nouvelle-Zélande) en mars. Dans un tweet, Catherine Blein, conseillère régionale de Bretagne, avait évoqué la loi du talion après les attentats en écrivant : « Tuerie en new zealand : œil pour œil… ».

C’est pour ce message que l’ancienne élue du Rassemblement national sera jugée ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour « apologie publique du terrorisme ».

Suspendue du Rassemblement national en 2017

Ce procès fait suite à la plainte déposée par le Conseil français du culte musulman. « Dans un contexte national et international extrêmement tendu, il est incontestable tant par son sens que par sa portée que ce tweet suscite un sentiment d’hostilité et de rejet envers la communauté musulmane », avait estimé Abdallah Zekri. Président de la région Bretagne, le socialiste Loïg Chesnais-Girard avait également annoncé avoir saisi la justice à propos de ce tweet.

Dans un communiqué, le groupe Rassemblement National (RN) au Conseil régional de Bretagne a condamné « avec la plus grande fermeté les propos tenus par Catherine Blein », rappelant qu’elle n’était plus membre du mouvement. En 2017, elle avait été suspendue du parti présidé par Marine Le Pen pour avoir tenu des propos homophobes et islamophobes sur les réseaux sociaux.