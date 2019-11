Au palais de justice de Toulouse. (Illustration) — A. Gelebart / 20 Minutes

« Je ne vais pas pleurer la mort d’un SS. Ça fait un de moins quand même ». Ces mots lapidaires avaient été postés cet été sur le mur Internet du syndicat France Police par un homme de 30 ans, peu de temps après la mort d'un policier toulousain.

Poursuivi pour apologie de crime par voie électronique et diffamation, ce dernier a été condamné mardi à trois mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve.

L’homme, absent lors de l’audience, s’était réjoui de la mort du fonctionnaire, tué lors d’une rixe à la sortie de la discothèque l’Esméralda, dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier, alors qu’il n’était pas en service.

Sur Internet, le prévenu avait aussi écrit : « C’est mon droit de ne pas aimer les poulets et après on voudrait que je les pleure » et de renchérir sur Twitter « Ils ont des primes pour tabasser d’autres humains. Les policiers SS sont de vrais voyous ».

Malade, cloîtré chez lui

Lors de ses auditions, il avait regretté ses propos. « Ce n’est pas un casseur, ce n’est pas un black bloc, c’est un homme malade, cloîtré chez lui avec une maladie à rendre fou », a plaidé Maylis Vincent, son avocate.

« On a affaire à quelqu’un qui réfléchit derrière son ordinateur, choisit ses mots, les tape dans la volonté de salir », a pour sa part déploré Martin Vatinel, le défenseur la veuve du policier.