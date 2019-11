L'enseigne du groupe Carrefour. — SOLAL/SIPA

La CGT a été déboutée jeudi par le tribunal de grande instance de Marseille de sa plainte contre la société Carrefour pour fraude au CICE dans un hypermarché du nord de la ville, ce crédit d’impôt ayant disparu lors du plan de redressement critiqué par le syndicat.

Dans sa plainte début octobre, la CGT du Carrefour Le Merlan, dans le 14e arrondissement, accusait la direction de cet hyper de contourner « intentionnellement et frauduleusement » l’objet légal du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) avec son projet « Essentiel », qui prévoit la suppression de près de 100 emplois sur 400 sur ce site marseillais d’ici 2022.

Des suppressions d’emploi malgré les aides

A l’audience, le 17 octobre, le syndicat avait souligné que la société Carrefour hypermarchés a touché 428 millions d’euros au titre du CICE entre 2013 et 2018, alors que sur la même période elle avait supprimé 1.875 emplois sur 60.000 au total.

Le projet « Essentiel » ayant été lancé au cours de l’année 2019, soit après la disparition du CICE, au 31 décembre 2018, « aucune fraude ne peut être relevée » à l’encontre de Carrefour Hypermarchés, a conclu le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement.

« Cette décision est regrettable », a déclaré Me Steve Doudet, l’avocat de la CGT de l’hyper du Merlan : « Certes le CICE n’existait plus en tant que tel en 2019, mais il avait été remplacé par un allégement de cotisations patronales ayant lui aussi pour but de soutenir l’emploi ».