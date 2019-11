Vendée : Condamnés à des peines de prison ferme pour une agression à caractère homophobe (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Le sexagénaire s’est vu prescrire dix jours d’ITT. Lundi soir, ses agresseurs l’ont fait tomber puis l’ont roué de coups, à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Ce mercredi, deux jeunes gens, nés en 1999 et 2000, ont été condamnés en comparution immédiate à des peines de prison ferme pour cette agression à caractère homophobe : arrêtés peu après les faits et placés en garde à vue, les agresseurs ont finalement reconnu s’être rendus en ce lieu pour « casser du pédé ».

Le premier a été condamné à 18 mois de prison, dont six avec sursis, et le second à 18 mois, dont douze avec sursis. Le mandat de dépôt n’a pas été prononcé à l’audience.

Trois femmes aussi condamnées

Trois jeunes femmes du même âge, qui les accompagnaient mais n’ont pas participé à l’agression, ont également été condamnées. L’une, conductrice du véhicule à bord duquel circulaient les cinq jeunes, à six mois avec sursis et 175 heures de travaux d’intérêt général (TIG) pour « complicité », les deux autres à 140 heures de TIG pour non-assistance à personne en danger.