Montage photo présentant le tueur en série Michel Fourniret (à gauche) et Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003 à Guermantes (à droite). — Alain Julien / Afp / Sipa

Âgée de 9 ans, Estelle Mouzin a disparu en janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne).

Mis hors de cause en 2007, le tueur en série Michel Fourniret pourrait, en réalité, être impliqué dans cette affaire.

La juge Sabine Khéris a convoqué Monique Olivier, l’ex-femme du tueur, afin de l’interroger sur son alibi de 2003.

Ceux qui les connaissent très bien ont noté un réel changement, en septembre, lors de la reconstitution des meurtres de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domèce. Soumise, sous emprise pendant des années au point « de livrer des vierges » à son mari, Monique Olivier s’est d’un seul coup énervée contre Michel Fourniret : « Bon ! Tu vas dire ce que tu sais maintenant ! Que l’on puisse passer à autre chose… »

L’ogre des Ardennes n’a pas cillé et n’a rien révélé de nouveau. Mais tous les témoins de la scène, magistrats et avocats essentiellement, ont compris que quelque chose était en train de se passer au sein de l’ex-couple maudit… Que Monique Olivier était peut-être, à nouveau, prête à se libérer d’un poids, comme elle l’avait fait en 2004 au bout du 121e interrogatoire quand elle avait balancé, pour la première fois, son mari…

Âgée de 71 ans, Monique Olivier est convoquée, ce jeudi, par la juge d’instruction Sabine Khéris au sujet de la disparition d’Estelle Mouzin, en 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne), a appris 20 Minutes de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. De quoi faire renaître l’espoir de savoir enfin ce qu’il s’est passé pour la fillette dont le portrait orne toujours tous les commissariats de France.

Montage photo réprésentant Estelle Mouzin au moment de sa disparition et un portrait de la fillette vieillie. - TF1

Un drôle de coup de fil pour souhaiter un joyeux anniversaire

Monique Olivier n’est pas convoquée par hasard. Comme 20 Minutes le révélait début juin, c’est elle qui a demandé à être entendue à ce propos par la juge Khéris en qui elle a confiance. Face à elle, le 5 février, elle a en effet indiqué qu’elle voulait « évoquer le dossier Mouzin » « compte tenu du temps qui passe » et « pour aider les familles des victimes ».

#Mouzin : En novembre 2018, lors du procès consacré au meurtre de Farida Hammiche et au «magot des postiches», Monique Olivier avait expliqué qu'elle était «hantée» par les cris des petites filles durant la nuit... — Vincent Vantighem (@vvantighem) June 3, 2019

Mis hors de cause en 2007, Michel Fourniret est pourtant toujours resté à l’esprit des enquêteurs qui ont planché sur la disparition de la fillette. Comme un doute impossible à effacer… Dans cette affaire, le tueur dispose d’un alibi : au moment de la disparition d’Estelle Mouzin, il a appelé son fils, Jean-Christophe, depuis la Belgique pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Les enquêteurs se sont toujours demandé si cela était vrai. Parce que Fourniret n’avait pas vraiment l’habitude de souhaiter les anniversaires, même de ses enfants. Parce que ce coup de fil aurait, en réalité, pu être passé par… Monique Olivier pour lui servir justement d’alibi.

Michel Fourniret avoue qu’il a « le cul merdeux »

Le doute est d’autant plus permis aujourd’hui que Michel Fourniret, lui-même, est revenu sur l’histoire d’Estelle Mouzin. Toujours selon les informations de 20 Minutes, le tueur en série a aussi évoqué ce sujet devant la juge Khéris, le 14 mars, en marge d’une audition consacrée à un autre dossier.

Expliquant alors qu’il ne se souvient plus « dans quelle région » et « dans quelles circonstances » il a « croisé » Estelle Mouzin et Joanna Parrish – dont les disparitions n’ont pourtant rien en commun – il a alors précisé qu’il y avait là « quelque chose à creuser ». Ajoutant que, s’il manque de souvenirs plus précis, c’est sans doute parce qu’il a, à ce sujet, « le cul merdeux ».

#Mouzin : De son côté, Eric Mouzin, le père d'Estelle, se montre prudent. «Fourniret et Olivier ne veulent faire que le mal. Ils sont capables de s’accuser de quelque chose concernant Estelle juste pour me faire devenir dingue», confie-t-il à @20Minutes https://t.co/m51VeGON1s — Vincent Vantighem (@vvantighem) June 3, 2019

C’est finalement son ex-femme qui pourrait donc rafraîchir la mémoire de Michel Fourniret, par l’entremise de la juge Khéris. Après avoir auditionné Monique Olivier ce jeudi, la magistrate devrait convoquer rapidement l’ogre des Ardennes pour tenter de percer ce mystère, quasiment 20 ans après. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il a avoué onze meurtres au total. Mais il est soupçonné d’en avoir commis de nombreux autres.