Un nouvel appel à témoins a été lancé vendredi dans le cadre des investigations françaises sur le scandale Epstein d’abus sexuels sur mineurs avec cette fois une traduction en anglais « pour élargir le champ » à l’international, selon la police nationale.

« La complexité de l’affaire liée notamment à ses implications internationales incite à nouveau à susciter des témoignages », est-il écrit dans cet appel. Il a été traduit en anglais pour « toucher des victimes ou des témoins étrangers », a expliqué Philippe Guichard, patron de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).

[#AppelàTémoins] Dans le cadre de l’affaire #Epstein, la police judiciaire recherche des témoignages français et internationaux.

[#SeekingInformation] The French national police are seeking French/international witnesses with regards to the Epstein investigation. pic.twitter.com/8uGJ4wFQCL