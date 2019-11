Un homme « proche du mouvement des "gilets jaunes" », soupçonné d’avoir dégradé le 1er septembre dernier la permanence du député LREM des Pyrénées-Orientales, Romain Grau (LREM), à Perpignan, sera jugé en janvier, a indiqué mardi à l’AFP le procureur de Perpignan.

« Il a été identifié et interpellé courant octobre et est convoqué devant la justice en janvier. Il est proche du mouvement des "gilets jaunes". Le parquet avait requis un mandat de dépôt contre lui mais le juge des libertés a décidé de le placer sous contrôle judiciaire », a ajouté Jean-Jacques Fagni.

Le député Romain Grau, qui est candidat à la mairie de Perpignan avait à l’époque vivement réagi à l’attaque de sa permanence : « Indignation, car aucune idée politique ne mérite que l’on utilise la violence contre des biens ou des personnes de la sorte. Détermination, car si les auteurs pensent qu’ils vont m’impressionner, ils se trompent lourdement, je continuerai à travailler de la même façon. »

Des voyous et des lâches s'en sont pris à nouveau à ma permanence parlementaire. Aucune divergence d'opinions ne peut justifier une telle violence. Elle ne me fera pas changer de cap. Dès demain matin, je continuerai à aller à la rencontre des Perpignanaises et des Perpignanais. pic.twitter.com/QChDJMHmFe