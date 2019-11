VERDICT Dans des conversations téléphoniques, le professeur d’économie et de gestion de 52 ans interrogeait son élève sur sa sexualité, lui parlant notamment de masturbation et d’orgasme

Une salle de classe d'un lycée (illustration). — A. GELEBART / 20 MINUTES

Un professeur de 52 ans a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir harcelé sexuellement une de ses élèves de terminale dans un lycée de Sartrouville (Yvelines), notamment par des appels téléphoniques. Le tribunal a en outre assorti la condamnation d’une interdiction d’exercer une profession en lien avec des mineurs pendant 5 ans.

Une plainte déposée en mars

La jeune fille avait porté plainte en mars contre son professeur d’économie et de gestion, décrivant un enseignant « très tactile » avec les filles, qui avait l’habitude de les faire sortir de classe pour avoir des conversations en privé avec elles. Elle a raconté qu’il lui avait notamment dit qu’il l’aimait et elle a aussi fourni des enregistrements de conversations téléphoniques dans lesquelles il l’interroge longuement sur sa sexualité, lui parlant notamment de masturbation et d’orgasme.

« Je suis conscient que j’ai dépassé la ligne rouge », a déclaré à la barre le professeur, licencié en juillet, qui a cependant assuré que la jeune fille venait d’elle-même se confier à lui et lui avait déclaré son amour. « J’ai jamais été amoureuse de lui, il a l’âge de mon grand-père ! », s’est indignée la jeune fille.

« Quand un élève va à l’école pour avoir son bac », a plaidé l’avocate des parties civiles, « ce n’est pas pour que son professeur, lors de conversations téléphoniques, lui parle de vagin ou autre chose ». « Ce n’est pas un comportement inadapté, c’est un délit puni de trois ans d’emprisonnement », a tancé le procureur Julien Eyraud avant de requérir 18 mois de prison avec sursis, peine qui a été suivie par le tribunal.