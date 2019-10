Lauwin-Planque, le 18 novembre 2013. La plateforme logistique du gŽant americain de la vente sur le web Amazon, appellee en interne Lil1. 600 salaries y travaillent actuellement pour expedier 40000 colis chaque jour. La surface des entrepots correspond a 14 terrains de football ou sont stockes 600000 articles soit 80000 references. A l'horizon 2015, le site devrait accueillir 2500 salaries sur une surface de 12000m2. — M.Libert/20 Minutes

Le tribunal administratif de Lyon examine jeudi matin deux recours déposés contre le projet de plateforme logistique Amazon près de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Des associations de riverains veulent faire annuler le permis de construire.

Le tribunal administratif de Lyon doit examiner ce jeudi matin les recours de deux associations de riverains qui s’opposent au projet de plateforme Amazon de 160.000 mètres carrés près de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

Au mois de juin, toutes deux avaient tenté de faire annuler en urgence le permis de construire accordé à la société Goodman France. Sans succès. Cette fois, le tribunal va se pencher sur le fond du dossier et les questions soulevées par les riverains.

« Ce projet va engendrer un développement énorme du trafic des poids lourds sur le secteur », s’inquiète Etienne Tête, l’avocat de l’Acenas, association contre l’extension et les nuisances de l’aéroport. L’enquête d’utilité publique prévoit une augmentation de la circulation de plus de 65 %. « Cela va se traduire par plus de 1.000 camions et plus de 4.400 véhicules légers par jour », expliquait il y a quelques mois Francis Huet, vice-président de l’Acenas, précisant que 25.000 véhicules circulent déjà quotidiennement sur la rocade Est.

Une « contradiction dans le dossier »

Les associations redoutent également que l’entreprise achemine ses produits par avion et que cette implantation accélère ainsi le trafic aérien. Ce qu’a toujours nié Amazon. « Il y a une contradiction dans le dossier, relève Etienne Tête. Si c’est vrai, le projet de cette plateforme n’est pas conforme au plan local d’urbanisme qui stipule que les réserves de terrain autour de l’aéroport doivent être réservées aux projets en relation avec l’aéroport. Si Amazon ment, cela veut dire qu’ils essaient d’obtenir une autorisation par fraude ».

« Il y a beaucoup de cache-cache dans ce dossier », estime l’avocat, ajoutant que le rapport de la commission d’enquête avait lui aussi soulevé cette contradiction. Reste à savoir quel sera l’avis du rapporteur public sur cette question. La décision du tribunal sera mise en délibéré. La réponse ne devrait pas être rendue avant trois semaines.