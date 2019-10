COMPARUTION IMMEDIATE Le prévenu a été condamné à huit mois de prison ferme

Un policier de la brigade anti-criminalité (BAC). — C.A

« Tu as besoin de quelque chose ? » Voilà la question qu’a posée un homme à un... policier, samedi dans le hall d’un immeuble du quartier de Planoise, à Besançon. Une question qui lui a valu d’être immédiatement fouillé. Bingo : il détenait 17 grammes d’ héroïne, 60 g de résine de cannabis, 3 g d’herbe et la bagatelle de 2.150 euros en liquide, rapporte L'Est Républicain.

Jugé en comparution immédiate, le prévenu s’est défendu à sa manière : « Je n’ai pas d’agent et j’ai besoin de manger », a-t-il dit, selon le quotidien régional. Fort d’un casier déjà riche de 30 condamnations, l’homme, âgé de 25 ans, a écopé de huit mois de prison ferme. Auxquels s’ajoutent sept mois supplémentaires d’un précédent sursis.