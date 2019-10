Affaire Sophie Le Tan. Devant le TGI de Strasbourg, le 4 octobre 2019. — G. Varela / 20 Minutes

Tout s’est décidé tôt ce jeudi matin à la cour d’appel de Colmar (Haut-Rhin). La demande d’annulation d’éléments de preuve déposée par les conseils de Jean Marc Reiser est rejetée. « Par arrêt en date de ce jour, la chambre de l’instruction a rejeté cette requête en nullité », a indiqué la cour dans un communiqué.

Cette requête avait été déposée début octobre par les avocats Début octobre, les avocats de Jean-Marc Reiser. Ces derniers demandaient que la saisie au domicile de leur client de plusieurs objets, notamment ceux couverts de traces de sang de la jeune femme de 20 ans, disparue en allant visiter un appartement, soit retirée du dossier d’instruction. Les conseils invoquaient des irrégularités procédurales, considérant que la saisie de ces objets s’apparentait à des « perquisitions déguisées ».

Des traces de sang sur des objets

Le suspect avait réaffirmé devant la juge d’instruction le 5 octobre dernier, être innocent. Selon lui, il aurait soigné la jeune femme blessée à la main, avant qu’elle ne quitte son domicile. Des traces du sang de Sophie Le Tan ont en effet été trouvées chez lui, dont celles volontairement effacées et retrouvées dans son appartement et celles sur les objets dont la saisie était contestée.

Pour rappel, l’étudiante n’a plus donné signe de vie le 7 septembre 2018, jour de son 20e anniversaire, alors qu’elle se rendait à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg, pour visiter seule un appartement. La jeune femme répondait à une annonce déposée par le suspect. Ce dernier avait été interpellé quelques jours plus tard. Jean-Marc Reiser est depuis mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration.