Le procès doit durer jusqu’au 11 octobre dans la salle Voltaire de la cour d'assises de Paris — ERIC FEFERBERG / AFP

Ornella Gilligman, 32 ans, et Inès Madani, 22 ans, comparaissent devant la cour d’assises spéciale aux côtés de cinq autres personnes.

Elles sont accusées d’avoir tenté de faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame, à Paris, en 2016.

Elles ont été interpellées quelques jours plus tard, dans l’Essonne, par les agents de la DGSI.

Les deux femmes encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

« Monsieur, vous m’entendez ? », demande, en parlant fort dans le micro, le président Laurent Raviot. Un écran accroché sur un mur de la salle Voltaire s’allume. La voix d’un homme, caché derrière un store, lui répond. Celle de l’agent 400 SI, un fonctionnaire de la DGSI dont l’identité est protégée. Le 8 septembre 2016, il faisait partie des policiers qui ont interpellé Inès Madani, Sarah Hervouet et Amel Sakaou alors qu’elles étaient en cavale et s’apprêtaient à commettre un nouvel attentat. Une intervention durant laquelle il a été blessé par l’une de ces jeunes femmes, jugées depuis huit jours par la cour d’assises spéciale.

Ce jour-là, les agents du renseignement sont à la recherche de Sarah Hervouet et de son fiancé, Mohamed Lamine Aberouz, un couple bien connu de leurs services, qu’ils suspectent de préparer une action violente. Ils les localisent du côté de Boussy-Saint-Antoine, dans l' Essonne, où réside Amel Sakaou. Cette dernière, apprennent-ils, possède une Renault Scénic grise. « Le chef du dispositif m’a envoyé sur le parking à côté pour vérifier que cette voiture s’y trouvait bien », raconte l’agent 400 SI. Il gare son Citroën Jumper à une trentaine de mètres de la voiture de l’accusée.

« Son intention était de me donner la mort »

Ses collègues, en planque devant l’appartement d’Amel Sakaou, l’avertissent que trois femmes viennent de sortir de l’immeuble. Deux d’entre elles portent un jilbeb, la troisième un jogging gris. Ils les voient arriver sur le parking mais elles disparaissent ensuite de son champ de vision. Il ouvre la fenêtre, pour essayer de distinguer « des bruits de portières, de coffre ». Quand soudain, Sarah Hervouet surgit devant lui. Le visage de la jeune femme est « vide, sans aucune expression ». Tout juste a-t-il le temps d’esquiver le coup de couteau qu’elle lui assène dans l’épaule. « Son intention était de me donner la mort. Si je ne l’évite pas, je prends le couteau dans le cou », assure-t-il à la cour.

Le fonctionnaire est toujours persuadé que les trois femmes « avaient manigancé leur acte ». Sarah Hervouet, gênée durant le témoignage du policier, prend la parole pour s’excuser. Le président demande ensuite à Inès Madani si elle savait que sa complice allait poignarder cet agent. « Non », jure-t-elle. Les accusées avaient bien repéré la présence de cet homme dans sa voiture. Mais leur projet était tout autre. « On a dit à Sarah d’aller récupérer le véhicule », explique-t-elle. « On pensait qu’elle allait pour cela juste le menacer. Et elle est revenue en criant qu’il était armé. »

« Non, tu ne mourras pas en martyre »

La suite de l’opération est racontée par un autre agent de la DGSI, le fonctionnaire 422 SI. Alors que les trois femmes prennent la fuite, chacune un couteau de boucher dans la main, elles sont rattrapées par les policiers. Inès Madani part en courant, le fonctionnaire la poursuit « en lui criant de s’arrêter et de jeter son arme ». La jeune femme fait subitement demi-tour et se dirige vers lui, « le regard noir, déterminé (…) Je me suis senti en danger, je pensais qu’elle voulait me tuer. » Il ouvre alors le feu à quatre reprises. « C’était elle ou moi. » Inès madani est touchée au pied et à la cuisse. Se vidant de son sang, elle tente malgré tout de porter des coups de couteau « au niveau des jambes » des policiers qui l’entourent.

« Tuez-moi ! », leur demande-t-elle aussi. « Non, tu ne mourras pas en martyre », lui répond l’agent 422 SI qui a une dizaine d’années d’expérience dans la police. Inès Madani garde aujourd’hui des séquelles de ses blessures. « Il était en légitime défense. Je ne peux pas lui reprocher d’avoir tiré. J’aurais fait la même chose à sa place », souffle la jeune femme. « Je peux comprendre qu’il a eu peur et je voulais juste m’excuser en fait », poursuit-elle. Pour l’agent 422 SI, cette opération reste un souvenir « marquant dans ma carrière et ma vie personnel ». « C’est un souvenir qui reste gravé en moi. On ne s’attend pas à autant de véhémence de la part d’une jeune fille de son âge. »