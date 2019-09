Photographie Selon les études, entre 500 et 2.100 personnes sont mortes après avoir consommé du Mediator.

La couverture du livre «Visages du Mediator» du photographe Marc Dantan aux éditions Prescrire. — MARC DANTAN/PRESCRIRE

Le 23 septembre 2019 s’ouvrait le procès pénal du scandale sanitaire du Mediator avec sur le banc des accusés les laboratoires Servier et l’Etat. Selon les études, entre 500 et 2.100 personnes sont mortes après avoir consommé cet antidiabétique souvent prescrit comme coupe-faim. Le Mediator dont la molécule, le benfluorex, est un dérivé de l’amphétamine, a été commercialisé entre 1976 et 2009. Chez certains consommateurs, de graves problèmes au niveau des valves du cœur sont apparus.

En collaboration avec Irène Frachon, la pneumologue et lanceuse d’alerte qui a révélé l’affaire, le photographe Marc Dantan est allé à la rencontre de 52 victimes du Mediator. Il a mis des visages sur les chiffres et les statistiques afin de montrer les souffrances des victimes opérées à cœur ouvert. Un projet qu’il publie dans le livre Visages du Mediator aux éditions Prescrire.

