La journaliste Sandra Muller, à l'origine du mot-clé #Balancetonporc, a été condamnée pour diffamation. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Le tribunal de Paris a condamné Sandra Muller pour diffamation à 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Elle était poursuivie par Éric Brion, l’homme qu’elle avait accusé publiquement sur Twitter d’avoir tenu des propos sexistes à son encontre.

Elle dénonce, à travers cette condamnation, une procédure « bâillon » pour les femmes qui souhaitent dénoncer le sexisme dont elles sont victimes.

Le 29 mai dernier, la justice française s’est penchée pour la première fois sur l'émergence du mouvement #Balancetonporc, né sur Twitter. Poursuivie en diffamation par Eric Brion, ex-patron de la chaîne Equidia qu’elle accusait de harcèlement sexuel, la journaliste Sandra Muller a été condamnée ce mercredi à une peine de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Eric Brion.

Devenue malgré elle le symbole de la libération de la parole des femmes, Sandra Muller a dénoncé, au cours d’une conférence de presse, une procédure «bâillon». La justice, dans sa décision rendue ce jour, a estimé qu’aucun élément ne permettait de caractériser les faits de harcèlement sexuel décrits dans le message posté le 13 octobre 2017 par la journaliste. Comment analyser cette décision de justice et quel peut être l’impact véritable de cette condamnation pour la suite du mouvement ? 20 Minutes fait le point.

Un message clair envoyé aux femmes

Sandra Muller en est convaincue, sa condamnation va désormais contraindre les femmes au silence. « C’est une procédure destinée à faire taire les victimes qui pourraient parler, une procédure qui pourrait couper les ailes des victimes qui ont parlé, de toutes celles qui voudront parler. Le message envoyé est clair, c’est “taisez-vous”. Je trouve ça dommage », s’est-elle émue ce mercredi après-midi dans les locaux du cabinet de son avocat Francis Szpiner. Mais que dit exactement la 17e chambre dans sa décision ?

Les magistrats ont estimé que le harcèlement n'était pas caractérisé pour plusieurs raisons. Eric Brion n’était pas le supérieur hiérarchique de la jeune femme, il n’y a pas eu de caractère répété dans les propos déplacés tenus par le plaignant et aucune preuve n’a été apportée sur la véracité des propos tenus et cités dans le tweet de Sandra Muller : « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. »

Comme sa cliente, Francis Szpiner estime que cette décision « hors sol » ne sera pas sans conséquence pour le mouvement de libération de la parole des femmes : « C’est une décision qui est de nature à faire réfléchir celles qui veulent parler. Et quand vous êtes victime, vous n’avez pas forcément une réaction froide et rationnelle, vous n’avez pas forcément la prudence et la sérénité. »