Des contrefaçons (Illustration) — A. Gelebart / 20 Minutes

C’est une affaire atypique de commerce illicite qui vient d’être débattue devant le tribunal correctionnel de Nice (Alpes-Maritimes). Celle d’un homme de 34 ans qui revendait des produits contrefaits en passant par l'application Snapchat.

Chez le prévenu, domicilié dans le quartier populaire de l’Ariane, dans l’est de Nice, les policiers ont découvert une tonne de faux articles de marques prestigieuses : Lacoste, Louis Vuitton, Givenchy, Lacoste, Kenzo, Adidas, Asics, Calvin Klein, Puma, rapporte Nice-Matin, qui a suivi l'audience.

Les marquent réclament 500.000 euros de dommages et intérêts

Dans l’incapacité d’exercer son métier de menuisier à cause d’une blessure au bras, ce père de quatre enfants a expliqué avoir trouvé cette source illégale de revenus pour nourrir sa famille. Il s’approvisionnait en marchandise à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Le parquet a requis un an de prison dont six mois de sursis avec une mise à l’épreuve et la confiscation de son véhicule. Quant aux marques dont les produits contrefaits étaient vendus, elles réclament 500.000 euros de dommages et intérêts. Le jugement a été mis en délibéré au 8 novembre.