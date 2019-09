ESCLAVAGE MODERNE Un ancien ministre burundais, diplomate à l’Unesco, et son épouse sont jugés ce lundi pour « traite d’être humain », « travail dissimulé », « emploi d’un étranger sans titre » et « aide au séjour irrégulier »

Un ancien ministre burundais et diplomate à l’ Unesco est jugé lundi aux côtés de sa femme à Nanterre, le couple étant soupçonné d’avoir exploité pendant dix ans un Burundais qui travaillait dans leur maison des Hauts-de-Seine​.

Les deux prévenus, qui contestent toute infraction, comparaissent pour « traite d’être humain », « travail dissimulé », « emploi d’un étranger sans titre » et « aide au séjour irrégulier ». Ce sont des ouvriers intervenant dans la maison de Gabriel Mpozagara à Ville-d’Avray (Hauts-de-Seine) qui ont signalé, en juillet 2018, la situation de cet homme.

Il dormait dans une cave

Aujourd’hui âgé de 39 ans, ce dernier est arrivé de Bujumbura en 2008, initialement pour une période de 3 mois. Selon les parties civiles, il a alors dû travailler 19 heures par jour, 7 jours sur 7, s’occupant du ménage, du jardin, de la cuisine, de la lessive, ainsi que des soins d’un des enfants du couple, un adulte souffrant de handicap.

L’homme était « insulté » et « rabaissé », dormait dans la cave sans conditions d’hygiène basiques, son passeport lui ayant été enlevé, décrivent les parties civiles, qui ajoutent qu’il devait recevoir environ 50 euros de rémunération par mois – une somme qui n’a, de plus, pas été versée en intégralité.

Condamné en 2007 dans un dossier similaire

Le diplomate « a été meurtri et très peiné » de « cette dénonciation qu’il considère comme calomnieuse et nous ferons en sorte de faire éclater la vérité », a déclaré à l’AFP Me Dominique Naveau-Duschesne, son avocate. « Les pièces du dossier montrent les contradictions qu’il y a entre [les] déclarations [du plaignant] et la réalité », a-t-elle assuré, ajoutant qu’il s’agissait d’un « ami de la famille, qui était traité comme un membre de la famille ».

Le couple avait été condamné en 2007 à Nanterre dans un dossier similaire, puis ils avaient été relaxés en appel. A l’époque, ils avaient été accusés « d’avoir maintenu dans des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine » deux jeunes parentes, indique dans un communiqué le Comité contre l’esclavage moderne (CCEM), partie civile au procès de lundi.

Les deux sœurs, qui étaient orphelines, ont poursuivi la procédure jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui a condamné la France en octobre 2012, pour avoir failli dans sa lutte contre le travail forcé.

En juillet 2013, le parlement français a introduit dans le Code pénal le travail forcé, la réduction en servitude et la réduction en esclavage.