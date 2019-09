PROCES La fillette, désormais âgée de deux ans, ne marche pas et gardera « des lésions irréversibles », d’après les médecins

Vesoul : Condamné à cinq ans de prison pour avoir secoué un bébé — Clément Follain / 20 Minutes

Les faits remontent au 9 août 2017. Le prévenu se trouvait alors seul au domicile du bébé, dont il a la garde. Il jouait avec sa console de jeux quand la fillette alors âgée de six semaines s’est mise à pleurer : « Je l’ai secouée pour qu’elle se taise. Elle pleurait, je n’arrivais pas à la calmer », a explique-t-il devant le tribunal correctionnel de Vesoul. Lequel l’a condamné jeudi à cinq ans de prison, dont 30 mois avec sursis, pour avoir secoué la fillette, aujourd’hui âgée de deux ans, qui ne marche pas et gardera « des lésions irréversibles » d’après les médecins.

Après les faits, en 2017, les examens avaient révélé un hématome cérébral prouvant, d’après les professionnels de santé, que le nourrisson avait été secoué.

Présenté comme accro aux jeux vidéo

L’homme de 29 ans condamné jeudi est présenté comme accro aux jeux vidéo. « Il n’a jamais été en couple, il n’a pas d’enfant. Il vit dans un monde de jeux vidéo ! Quand on le connaît avec son immaturité, on ne lui confie pas un enfant », a plaidé l’avocate de la défense, Me Catherine Bertholde.

La peine de prison est accompagnée d’une obligation de soins pendant deux ans. Le ministère public avait requis 36 mois de prison dont 18 avec sursis.