Wojciech Janowski, 70 ans, condamné à perpétuité pour avoir commandité l’assassinat de sa belle-mère, la milliardaire monégasque Hélène Pastor et de son chauffeur.

Il a demandé mercredi sa remise en liberté.

Il veut prouver son « innocence » lors de son procès en appel. L’homme d’affaires Wojciech Janowski, 70 ans, condamné à perpétuité pour avoir commandité l’assassinat de sa belle-mère, la milliardaire monégasque Hélène Pastor et de son chauffeur, a demandé mercredi sa remise en liberté.

« Je fais une demande de remise en liberté car je ne suis pas coupable, je suis innocent, je n’ai rien fait », a clamé Wojciech Janowski devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en visioconférence depuis la prison des Baumettes. La décision sera rendue jeudi en début d’après-midi.

Il s’était contenté de présenter ses excuses

Wojciech Janowski a été condamné le 17 octobre à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour avoir commandité l’assassinat d’Hélène Pastor et de son chauffeur. Tous les deux avaient été mortellement blessés par balles, le 6 mai 2014, devant un hôpital à Nice.

Après de premiers aveux passés pendant l’enquête, Wojciech Janowski avait nié de façon constante les faits qui lui étaient reprochés, y compris durant les cinq semaines de son procès devant les assises à Aix. Seuls ses avocats de l’époque, Eric Dupond-Moretti et Luc Febbraro avaient concédé devant la cour que leur client était coupable d’avoir commandité l’assassinat d’Hélène Pastor, mais pas celui de son chauffeur Mohamed Darwich. Leur client, lui, s’était contenté de présenter ses excuses à sa compagne et ses enfants.

« Organiser sa défense »

« Ce n’est pas possible de disparaître pour quelqu’un qui veut défendre l’honneur de sa famille, de ses enfants qu’il adore », a assuré devant la chambre l’ex-consul honoraire de Pologne à Monaco, balayant toute possibilité de fuite en cas de remise en liberté et déclarant « ne plus avoir de nouvelles de sa famille depuis 5 ans ».

Wojciech Janowski est un homme « âgé, isolé qui vit avec une pension de 2.200 euros par mois », a abondé son nouvel avocat, Jean-Jacques Campana. « Il n’a jamais failli, toujours travaillé et toujours un amour fou pour Sylvia » Pastor, fille de la milliardaire monégasque, a poursuivi l’avocat. Et d’expliquer que son client avait besoin d’être libre pour « organiser sa défense » lors de son procès en appel qui devrait se dérouler « en mars 2020 ».

« Brouiller les pistes »

L’avocat général qui a requis son maintien en détention a pour sa part mis en avant le risque qu’il « poursuive son activité pour brouiller les pistes ». « Il a essayé d’entraver la manifestation de la vérité avec des usages de faux et des subornations de témoins pour maquiller la vérité », a rappelé le représentant du ministère public. Wojciech Janowski avait aussi été condamné pour avoir payé un co-détenu pour qu’il livre un témoignage le dédouanant.

Pour l’accusation, le mobile de Wojciech Janowski était avant tout l’argent : au bord du gouffre financier, il voulait s’approprier une partie de l’héritage laissée par Hélène Pastor à ses deux enfants.