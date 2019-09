Il est donc illégal de conseiller un canabiculteur — Pixabay

La cour d’appel de Colmar a condamné ce mardi un gérant de jardinerie à 10 mois de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende pour « aide à l’usage illicite par autrui de stupéfiants », rapporte Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Implantée dans une zone industrielle, la jardinerie alternative Auxine attirait de nombreux clients alsaciens, voire d’autres régions. Ils achetaient des lampes chauffantes au sodium, engrais et du matériel de ventilation. Rien d’illégal si ce n’est la destination de ce matériel.

Lors de l’enquête, les gendarmes ont découvert une quarantaine de cannabiculteurs parmi les clients, pas forcément revendeurs mais consommateurs. La justice s’est retournée vers la jardinerie et son gérant. Elle lui reproche d’avoir conseillé ses clients en toute connaissance de cause sur la meilleure façon de faire pousser du cannabis. Le jardinier a plaidé de simples conseils techniques et le souci de la santé des plantes.