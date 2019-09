L'institutrice était jugée à Thonon ce 3 septembre 2019. Illustration. — E. Frisullo / 20 Minutes

Les faits avaient été dénoncés par l’une de ses collègues, témoin d’une scène de maltraitance au sein de l’école. Une institutrice de 41 ans a été condamnée ce mardi à dix-huit mois de prison, dont six mois ferme, devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) pour des violences volontaires et répétées sur l’un de ses élèves.

L’écolier de 4 ans a ainsi subi des sévices physiques et psychiques dès la rentrée 2018 jusqu’à ce que l’alerte soit donnée aux services de l’Education nationale en mai dernier. L’une des collègues de la prévenue avait alors assuré avoir vu l’élève par terre et la maîtresse lui cognant avec la main la tête au sol. L’institutrice avait été placée en garde à vue, peu de temps après le signalement, puis laissée libre et placée sous contrôle judiciaire.

Interdiction d’exercer

La quadragénaire, mère de trois enfants, avait été suspendue de ses fonctions. A l’époque, elle avait nié les faits, expliquant avoir mal géré une situation de crise et d’énervement de l’enfant, rappelle France Bleu.​

La maîtresse reconnue coupable de mauvais traitements a également été condamnée ce mardi à une interdiction d’exercer de cinq ans.