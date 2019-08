Un pont enjambant la Vologne. — POL EMILE/SIPA

Un nouvel épisode dans une histoire sans fin. Un homme a reconnu avoir passé des appels téléphoniques malveillants au domicile de Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grande-tante de Grégory Villemin, à Granges-sur-Vologne (Vosges), a rapporté ce samedi le parquet.

Agé d’une soixantaine d’années et résidant dans les Côtes-d’Armor, l’individu a été auditionné vendredi après-midi. Le matériel informatique du sexagénaire a été saisi, selon Vosges Matin, mais les raisons de ses appels n’ont pas été précisées. Les époux Jacob, tous deux septuagénaires, avaient porté plainte après avoir reçu « deux appels, le 11 et le 15 août, et des messages laissés anonymement sur leur répondeur », a expliqué Nicolas Heitz, procureur de la République à Epinal.

« On passera te voir »

Dans un enregistrement diffusé vendredi sur le site de Vosges Matin, on peut entendre une voix déclarer : « Marcel Jacob, c’est toi qui renseignais le corbeau, ton frère René Jacob, avec tes jumelles, qui surveillais tout ce qu’il se passait chez ta sœur Monique Jacob et Albert Villemin [les grands-parents de Grégory] ? C’est toi qui renseignais le corbeau ? On passera te voir. Salut. » C’est l’exploitation technique réalisée par la gendarmerie qui a permis d’identifier le suspect.

Ce nouvel élément vient s’ajouter à une saga judiciaire sans fin autour de la mort du jeune Grégory Villemin, 4 ans, qui avait été retrouvé noyé, pieds et poings liés, dans la Vologne le 16 octobre 1984. Après avoir accusé son beau-frère, Bernard Laroche, tué par Jean-Marie Villemin en 1985, Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, s’était rétractée.

Des mises en examen annulées

Marcel et Jacqueline Jacob, eux, avaient été mis en examen avec Murielle Bolle en juin 2017 pour « enlèvement et séquestration suivie de mort ». Mais leurs mises en examen avaient été annulées pour des questions de procédure en mai 2018.